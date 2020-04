P.A. Nova sprzedała Kaufland Polska nieruchomość za 38 mln zł



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - P.A. Nova podpisała umowę sprzedaży nieruchomości, zabudowanej samoobsługowym obiektem handlowym na rzecz Kaufland Polska Markety za 38,02 mln zł, podała spółka.

"Budowa obiektu realizowana była w okresie od lipca 2019 r. do lutego 2020 r. Zgodnie z polityką rachunkowości stosowaną przez emitenta, przychody z tytułu sprzedaży obiektu rozpoznawane były w całym okresie budowy proporcjonalnie do etapu zaawansowania projektu" - czytamy w komunikacie.

Środki uzyskane w wyniku zawarcia umowy będą wykorzystane m.in. do spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Santander Bank Polska. Saldo zobowiązań z tytułu ww umowy kredytowej na dzień zawarcia transakcji wynosiło 24 641 893,93 zł, podano także.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)