Personel podczas kwarantanny ma zmieniać się co 14 dni.

Do tej pory, według danych ministerstwa pracy, 29 spośród ponad 80 regionów Rosji objęło całkowitą kwarantanną podległe im domy opieki dla osób starszych. 46 regionów wprowadziło częściową kwarantannę.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 457 osób w ośrodkach psychiatrycznych na terenie Rosji, w kilkunastu regionach kraju. Wśród nich 390 osób - to pacjenci ośrodków, a 67 - pracownicy. W połowie kwietnia koronawirusa potwierdzono u ponad 86 osób w ośrodku opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych w Wiaźmie w obwodzie smoleńskim. Jedna z tych osób później zmarła.

7 kwietnia władze Rosji zaleciły ograniczenie dostępu osób postronnych do szpitali psychiatrycznych i domów dziecka. Instytucje te gromadzą pod jednym dachem kilkaset, a niekiedy kilka tysięcy osób. Wśród pacjentów są ludzie szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem ze względu na choroby chroniczne i osłabioną odporność. Na początku kwietnia władze zgodziły się na propozycję organizacji charytatywnych, by w miarę możliwości przenosić pacjentów do mniejszych domów i mieszkań.

Liczbę osób przebywających w ośrodkach psychiatrycznych w Rosji szacuje się na ponad 156 tysięcy. Państwowych instytucji opieki dla osób starszych jest w Rosji ponad 1,5 tys., mieszka w nich około 250 tys. ludzi. Istnieje też duży sektor prywatnych domów opieki. Brak danych o liczbie ich pensjonariuszy.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)