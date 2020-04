"Tak jak zapowiadałem, przyspieszamy zakupy z polskiego przemysłu zbrojeniowego. W najbliższych tygodniach podpiszemy umowę na dostawę kolejnych moździerzy samobieżnych RAK produkowanych w Hucie Stalowa Wola" - napisał Błaszczak na Twitterze.

Rak to samobieżny moździerz kalibru 120 mm. Został zaprojektowany i wyprodukowany przez HSW. To pierwszy moździerz, który znajduje się w zamkniętej wieży, dzięki temu w pełni chroniona jest załoga; w pełni automatyczny, nie wymaga ingerencji człowieka. Ponadto moździerz ten może prowadzić ogień od minus 3 stopni położenia lufy aż do plus 80 stopni. To oznacza, że jest to jedyny moździerz, który może prowadzić ogień do celów, które są widoczne na wprost. Uzyskuje kąty, które dla dotychczasowych moździerzy były nieosiągalne. Do tej pory moździerze strzelały powyżej 45 stopni położenia lufy. (PAP)