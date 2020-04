Bank Pekao objął obligacje BGK na łączną kwotę 3 mld zł



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Bank Pekao, jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku, wspomógł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 poprzez objęcie obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na łączną kwotę 3 mld zł. Obligacje te znajdą się w ofercie banku 27 kwietnia, podał Bank Pekao.

BGK wyemitował obligacje o łącznej wartości 13 mld zł. Instrument należy do grupy najbezpieczniejszych na rynku tzw. fixed income z uwagi na pełną gwarancję Skarbu Państwa. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 zł, a termin zapadalności przypada na 27 kwietnia 2027 r. Inwestor może oczekiwać wypłaty odsetek w interwale rocznym w wysokości stałej 1,875 proc. od zaangażowanego kapitału, aż do terminu zapadalności obligacji, podano.

"Bank Pekao swoim udziałem w transakcji wsparł 7-letnią emisję obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pieczętując tym samym kooperację przy działaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii. Działamy z myślą o naszych klientach - to zawsze był, jest i będzie priorytet naszego banku. Dzięki tej transakcji nie tylko wspieramy bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorców, ale przyczyniamy się także do dofinansowania tych, którzy ucierpieli w związku z epidemią. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby wspomóc polskie firmy w tym trudnym dla nich okresie" - powiedział wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.

Pekao, oferując swoim klientom i inwestorom obligacje BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, chce stać się jednym z motorów odbudowy polskiej gospodarki, podkreślono.

Bank na początku kwietnia 2020 r. - dzięki współpracy z BGK - zaoferował swoim klientom podniesienie gwarancji de minimis do 80%, z obniżoną prowizją oraz wydłużeniem jej okresu do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych. W połowie kwietnia zaoferował natomiast średnim i dużym firmom Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK, o wartości aż 15 mld zł. Dzięki niej klienci mogą otrzymać dodatkowe zabezpieczenia kredytów obrotowych, przypomniano.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

