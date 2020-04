Po piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyła się wspólna konferencja prasowa ministrów: zdrowia Łukasza Szumowskiego, edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka.

"Niestety obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego też zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek" - podkreślił minister edukacji narodowej. "To ograniczenie tym razem przesuwamy na znacznie dłuższy termin, bo do 24 maja" - dodał.

Piontkowski zaznaczył, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Zaznaczył jednocześnie, że za kilka dni rząd poda informacje, czy "będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej".

Szef MEN: Od 16 do 18 czerwca egzaminy dla ósmoklasistów; od 8 czerwca - matury

Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów; egzaminy maturalne będą się odbywać od 8 do końca czerwca, ze względu na sytuacje epidemiczną w tym roku nie będzie części ustnej egzaminów maturalnych - poinformował w piątek szef MEN Dariusz Piontkowski.

Na konferencji prasowej Piontkowski przekazał, że egzaminy maturalne w tym roku rozpoczną się 8 czerwca. "Chcielibyśmy, aby one w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, nie miały tej części ustnej - będą to więc tylko i wyłącznie matury pisemne" - zapowiedział minister. Matury potrwają do końca czerwca, rozpoczną się od egzaminu z języka polskiego - dodał.

"Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów. Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające klasyfikacje zawodowe, a potem, w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych tak, aby mogli oni dokończyć praktyki" - poinformował.

Szef MEN pokreślił, że ten plan przewiduje, że wszyscy uczniowie będą mogli w niewiele różniących się terminach rozpocząć rekrutację do szkół wyższego szczebla. "Planujemy, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końcówki lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa, zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich" - dodał Piontkowski.

Szef MEN: dodatkowy egzamin maturalny na początku lipca; poprawkowy na początku września

Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca; osoby, które chciałyby poprawiać maturę, mogłyby to zrobić na początku września - oświadczył w piątek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Piontkowski na briefingu prasowym przekazał, że dodatkowy egzamin maturalny dla osób, które z różnych, usprawiedliwiony przyczyn nie będą mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym, powinien odbyć się na początku lipca. Wcześniej zapowiedział, że matury rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do końca miesiąca oraz że nie będzie egzaminów ustnych.

"Przewidujemy, że mniej więcej do 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników maturalnych, a ci którzy chcieliby poprawiać, mogliby to zrobić na początku września; wtedy wyniki egzaminów poprawkowych byłyby już do wiadomości uczelni i uczniów do końcówki września" - poinformował minister.

Piontkowski wyraził też nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. "Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, będzie w odpowiedniej odległości od pozostałych uczniów, aby przeprowadzenie tych egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin" - podkreślił.

Ocenił, że ogłoszone w piątek decyzje dają uczniom i nauczycielom "długą perspektywę". "Wyraźnie daje czas zarówno maturzystom, jak i ósmoklasistom na to, aby przygotowali się do egzaminów" - dodał.

Wcześniej minister poinformował, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca.

