Dziennik “El Pais” zauważa w piątek, że choć Unia pokazała siłę na czwartkowym szczycie, to stoi w miejscu, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów państw doświadczonych przez obecny kryzys.

Wydawana w Madrycie gazeta wskazuje, że nieznane są jeszcze zasady, na podstawie których ma być zasilany Fundusz Ożywienia. Twierdzi, że podobne programy ratunkowe wdrażane w państwach poszkodowanych przez kryzys finansowy z 2008 r. “nie były dla nich korzystne”.

“Historia uczy nas, że programy ratunkowe to więcej kosztów niż dobrodziejstw” - pisze “El Pais”, odnotowując, że pomimo zgody na utworzenie Funduszu podczas wideoszczytu unijnego ponownie uwidoczniły się głębokie podziały wśród państw członkowskich UE.

O “braku konkretów” podczas czwartkowego spotkania pisze również “El Mundo”. Madrycki dziennik obawia się, że program pomocowy dla borykającej się z pandemią UE będzie opierał się na konieczności dalszego zadłużania się jej członków, co obciąży ich finanse.

Portugalskie media również po szczycie unijnym twierdzą, że w obliczu dynamicznej obecnie z powodu epidemii sytuacji państw członkowskich Unii potrzebna jest szybka i ambitna propozycja wyjścia z kryzysu.

Lizboński dziennik “Publico” odnotowuje, że między członkami UE utrzymują się rozbieżności co do sposobu finansowania Funduszu Ożywienia i nie zniknęły znaki zapytania co do daty jego uruchomienia.

Gazeta wskazuje, że choć władze UE nie podały, kiedy przedstawią pełny plan pomocowy, sugerując drugi lub trzeci tydzień maja, to premier Portugalii Antonio Costa ujawnił już, że będzie to 6 maja.

