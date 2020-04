Sonka przeportuje '112 Operator' dla Games Operators, premiera w kwietniu 2021



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Sonka przeportuje i wyda grę "112 Operator" na platformę Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One i Xbox Serii X, podała spółka. Planowany termin premiery gry został wyznaczony na kwiecień 2021 r. "112 Operator" to następna część gry "911 Operator", której twórcą jest studio Games Operators.

"'911 Operator', czyli poprzednika 112-stki, wydaliśmy na Nintendo Switch pod koniec 2018 r. Gra, do tej pory, została sprzedana w ilości ponad 270 000 kopii. Co istotne, monetyzacja tego rodzaju gier nie jest jednorazowa, gdyż gracze chętnie dokupują do nich płatne DLC" - powiedział CEO Sonka Rafał Sankowski, cytowany w komunikacie.

"112 Operator" to gra strategiczno-symulacyjna, w której gracz wciela się w operatora telefonu alarmowego. Gracze będą mieli możliwość wybrania dowolnego miasta na świecie, a gra wygeneruje poziom na podstawie prawdziwej mapy.

Games Operators podał dziś, że Gra "112 Operator", która miała swoją premierę na platformie Steam 23 kwietnia 2020 r., po 72 godzinach została sprzedana w ilości ponad 20,5 tys. sztuk w kanałach online.

Sonka to producent gier, związany z giełdową grupą PlayWay. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2019 r.

Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

(ISBnews)