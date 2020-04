Portfel zamówień Grupy Mirbud wzrósł do 4,9 mld zł w I kw. 2020 r.



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień grupy kapitałowej Mirbud wzrósł do 4,9 mld zł w I kw. 2020 r., podała spółka.

"Opis istotnych dokonań w 2019 roku:

* Wypełnianie portfela zamówień grupy kapitałowej do wartości około 3,43 mld zł na lata 2019-2023 (dalszy wzrost do około 4,9 mld zł w I kw. 2020).

* Wzrost rentowności sprzedaży usług budowlano-montażowych, działalności deweloperskiej oraz wystawowo-targowej.

* Zdywersyfikowanie rodzajów realizowanych inwestycji (rozszerzenie zakresu realizacji o obiekty w ramach zamówień publicznych, m.in. komendy policji, szkoły i obiekty sportowe).

* Znaczny wzrost liczby i wartości kontraktów drogowych" - czytamy w prezentacji.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)