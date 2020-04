"Zgodnie z planem startujemy operacyjnie #TarczaFinansowaPFR. Żeby moc rozpocząć przekazanie finansowania przedsiębiorcom, dzisiaj start programu emisji obligacji na 100 mld zł" - napisał Borys. Poinformował, że w poniedziałek ma miejsce pierwsza emisja 4-letnich obligacji grupy PFR, z których fundusz chce pozyskać z rynku 15 mld zł.

W zeszłym tygodniu Borys zapowiedział, że Polski Fundusz Rozwoju planuje w ciągu 4-8 tygodni uzyskać do 100 mld zł z emisji obligacji kierowanych przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by zapobiec masowym bankructwom, skokowemu wzrostowi bezrobocia i poprzez stabilizację sektora przedsiębiorstw obniżyć ryzyko systemowe banków.

Przeprowadzona w połowie kwietnia br. nowelizacja przepisów dotyczących tarczy antykryzysowej umożliwiła uruchomienie tzw. tarczy finansowej, pozwalając na przykład Polskiemu Funduszowi Rozwoju emitować obligacje.

