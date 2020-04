"W trakcie niedawnych rozmów potwierdzono i wyraźnie uzgodniono, że powinniśmy jak najszybciej wznowić dialog na temat stabilności strategicznej (...) i uczynić go całościowym" - powiedział minister w wystąpieniu dla studentów Moskiewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (MGIMO).

Dodał, że Rosja jest gotowa omawiać nowe rodzaje uzbrojenia poza ramami układu nowy START, który - jak przypomniał - wygasa za niespełna rok.

Runda rozmów na temat stabilności strategicznej odbyła się w styczniu, jednak "po stronie delegacji amerykańskiej nie widzieliśmy żadnego impulsu do poszukiwania konstruktywnych decyzji" - powiedział Ławrow.

Ocenił także, że tematem przyszłych rozmów będzie zapewne wycofanie amerykańskiej broni jądrowej z Europy. "Mamy wielką nadzieję, że deklaracje zainteresowania takimi rozmowami nie pozostaną tylko słowami" - dodał rosyjski minister. Wyraził nadzieję, że do rozmów dojdzie, gdy - jak to ujął - "koledzy amerykańscy do tego dojrzeją".

Prezydent USA Donald Trump zaproponował w ubiegłym roku, aby USA, Rosja i Chiny rozpoczęły negocjacje o nowym pakcie, który zastąpi układ nowy START (o dalszej redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych), podpisany w kwietniu 2010 roku w Pradze przez ówczesnych prezydentów USA i Rosji, Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa. 17 kwietnia br. sekretarz stanu USA Mike Pompeo w rozmowie telefonicznej z Ławrowem powiedział, że przyszłe rozmowy o kontroli zbrojeń powinny obejmować także Chiny. Pekin odrzucał możliwość takich rozmów.

Nowy START wszedł w życie w lutym 2011 roku. Zakłada znaczną redukcję pocisków i głowic nuklearnych po obu stronach. Pozwala też na 18 inspekcji obiektów wojskowych rocznie. Układ, który jest teraz jedynym pozostającym w mocy porozumieniem między Rosją i USA dotyczącym ograniczenia zbrojeń, wygaśnie w lutym 2021 roku, jeśli strony nie uzgodnią jego przedłużenia.

