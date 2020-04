Budimex ma umowę z GDDKiA na dokończenie odc. S5 za 460,8 mln zł netto



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Budimex i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy (GDDKiA) podpisały umowę na "Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: część 1 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km", podał Budimex. Wartość umowy to 460,8 mln zł netto.

Termin rozpoczęcia robót ma nastąpić nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy, a termin zakończenia to 22 miesiące od daty zawarcia umowy, podano w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)