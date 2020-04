Atlas Estates miało 32,72 mln euro zysku netto, 43,49 mln euro zysku EBIT w 2019



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Atlas Estates odnotowało 32,72 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,81 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 43,49 mln euro wobec 14,69 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,45 mln euro w 2019 r. wobec 45,04 mln euro rok wcześniej.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. podstawowa wartość aktywów netto Grupy wynosiła 142,5 mln euro.

"Wzrost podstawowej wartości aktywów netto o 50,7 mln euro w stosunku do poziomu 91,8 mln euro odnotowanego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynikał przede wszystkim z wykazanego przez grupę zysku po opodatkowaniu w kwocie 32,7 mln euro, a także wzrostu innych całkowitych dochodów o 8,5 mln euro i zysku z tytułu przeszacowania prawa użytkowania wieczystego gruntu dotyczącego hotelu Hilton w kwocie 9,5 mln euro (pomniejszonej o podatek odroczony) w związku z przyjęciem do stosowania od 1 stycznia 2019 r. MSSF 16" - czytamy w raporcie.

Na wzrost wartości aktywów netto o 50,7 mln euro złożyły się głównie:

- zysk brutto ze sprzedaży projektów Apartamenty Nakielska i Atlas Estates Tower zrealizowany w kwocie 29,8 mln euro

- wyższa o 9,9 mln euro wycena hoteli Hilton i Golden Tulip w 2019 r.

- zysk z tytułu przeszacowania prawa użytkowania wieczystego gruntu dotyczącego hotelu Hilton w kwocie 9,5 mln euro (pomniejszonej o podatek odroczony) w związku z przyjęciem do stosowania od 1 stycznia 2019 r. MSSF 16

- odnotowane na 31 grudnia 2019 r. zwiększenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 5,4 mln euro;

- brak wynagrodzenia za wyniki za 2019 r. w porównaniu z wynagrodzeniem za wyniki za 2018 r. w kwocie 4,1 mln euro, co zostało zniwelowane przez:

-podatek dochodowy zapłacony w 2019 r. w kwocie 5,8 mln euro, który dotyczył głównie wymienionych powyżej znaczących transakcji sprzedaży;

- amortyzację rzeczowych aktywów trwałych (odpis za rok w kwocie 2,5 mln euro dokonany w 2019 r.), wymieniono dalej.

Około 93% wartości portfela Atlas stanowią inwestycje zlokalizowane w Polsce. Atlas prowadzi również działalność na rynkach nieruchomości na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

(ISBnews)