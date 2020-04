Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus w poniedziałek ponownie oświadczył, że "pandemia daleka jest od zakończenia", a jego organizacja obawia się, że niekorzystne trendy, jeśli chodzi o wzrost liczby zakażeń, widoczne są w Europie Wschodniej, Afryce, Ameryce Łacińskiej i części krajów azjatyckich.

Kilka dni wcześniej Tedros apelował: "Nie łudźmy się, czeka nas długa droga. Wirus pozostanie z nami na długi czas". W poniedziałek powtórzył to ostrzeżenie i dodał, że WHO czeka wiele pracy, by nie dopuścić do sytuacji, w której wzrośnie też śmiertelność na inne choroby.

Tedros dodał, że koronawirus utrudnia leczenie innych chorób, a w szczególnie trudnym położeniu znalazły się dzieci, zwłaszcza w krajach dotkniętych innymi epidemiami.

Niedobory szczepionek sprawiają, że w Afryce subsaharyjskiej oprócz Covid-19 szczególnie poważnym problemem będzie w tym roku malaria; liczba zakażeń tą chorobą może być dwukrotnie większa niż zwykle - ostrzegł Tedros.

