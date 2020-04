Władze Warszawy nie zawiesiły na czas epidemii opłat w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Prezydent Trzaskowski w ubiegłym miesiącu podjął natomiast decyzję o zwolnieniu z opłat personelu medycznego.

We wtorek prezydent stolicy poinformował, że z tego obowiązku zwolnione będą kolejne grupy. "Podjąłem decyzję o zwolnieniu z opłat w strefie płatnego parkowania pracowników placówek leczniczych, DPS-ów, NFZ i Sanepidu. Ich służba jest ważna dla naszego wspólnego bezpieczeństwa" - napisał na Twitterze.

W Warszawie jest łącznie ok. 30 tysięcy miejsc w SPPN. Ok. 29 tys. mieszkańców posiada abonamenty. Listy osób i pojazdów upoważnionych do zerowej stawki są przekazywane do Zarządu Dróg Miejskich.

W związku z sytuacją epidemiczną, z opłat całkowicie zrezygnowały już samorządy m.in. Częstochowy, Gdyni, Krakowa, Koszalina, Opola, Płocka i Radomia.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska