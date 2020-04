IERiGŻ: Ceny wieprzowiny wzrosną r: r, wołowiny spadną, drobiu - bez zmian latem



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Ceny mięsa wieprzowego w okresie wakacyjnym będą o 5-10% wyższe niż analogicznym okresie zeszłego roku, wynika z prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) przesłanych ISBnews. Wołowina będzie o co najmniej 10% tańsza niż przed rokiem, zaś drób handlowany będzie na poziomach zeszłorocznych.

W ocenie Instytutu, w lipcu mięso wieprzowe będzie o ok. 10% droższe r/r, zaś w sierpniu o ok. 5%. Ekonomiści Instytutu zaznaczyli, że lipiec i sierpień są na ogół miesiącami sezonowego wzrostu cen.

"Spodziewać się jednak można, że w związku z COVID-19 wzrost ten nie nastąpi, gdyż tegoroczny sezon urlopowo-wakacyjny nie będzie się łączył z istotnym wzrostem popytu. Można sądzić, że ceny skupu żywca wieprzowego utrzymają się na poziomie zbliżonym do aktualnego i będą zawierać się w przedziale 6,1-6,2 zł/kg" - napisano w prognozie.

"W porównaniu z analogicznymi miesiącami roku poprzedniego byłby to wzrost o ok. 10% w lipcu i o ok. 5% w sierpniu" - dodano.

Eksperci IERiGŻ ocenili, że w następnych miesiącach 2020 r. roczna stopa wzrostu cen wieprzowiny będzie maleć.

"W grudniu ceny żywca wieprzowego mogą być niższe niż rok wcześniej o ok. 5%. Przewidywania te obarczone są jednak dużą niepewnością, gdyż aktualna sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna" - zaznaczono.

Od połowy marca, a więc po wprowadzeniu kwarantanny ogólnopolskiej, ceny żywca wieprzowego obniżały się z tygodnia na tydzień.

"Spadek cen żywca wieprzowego ma związek ze spadkiem popytu wynikającym z kwarantanny – a w konsekwencji zamknięciem obiektów hotelowych, gastronomicznych i innych zakładów żywienia zbiorowego - a także z ograniczeniami w eksporcie" - wyjaśnili analitycy Instytutu.

W ocenie IERiGŻ, w okresie wakacyjnym ceny wołowiny mogą spaść o co najmniej 10% względem cen z analogicznego okresu sprzed roku.

"W I kwartale 2020 r. przeciętna cena skupu żywca wołowego wyniosła 6,39 zł/kg i była o 2% niższa niż w I kwartale 2019 r. […] W lipcu i w sierpniu ceny żywca wołowego są zazwyczaj relatywnie niskie. Jeśli do tego czasu nie nastąpi odmrożenie przynajmniej części gospodarki - części lokali gastronomicznych czy ożywienie eksportu - to ceny żywca wołowego mogą być niższe o co najmniej 10%. Oznaczałoby to cenę w granicach 5,5-5,6 zł/kg" - napisał Instytut.

"Spadek cen może być jednak większy lub mniejszy w zależności od skali spadku eksportu w tym okresie" - dodał.

Jednocześnie Instytut prognozuje, że odmrożenie gospodarki w II półroczu i uruchomienie eksportu mogłoby doprowadzić nawet do wzrostu cen, co zapowiada Komisja Europejska. Komisja Europejska przewiduje, że średnia w roku cena młodego bydła rzeźnego może wzrosnąć o prawie 4%, a krów o ok. 1%.

"Wszelkie zmiany cen na tym rynku będą jednak zależały od rozprzestrzeniania się koronawirusa i od innych czynników wpływających na popyt, zwłaszcza eksportowy" - dodano w prognozie.

Eksperci IERIGŻ ocenili ponadto, że pewnym czynnikiem ryzyka dla przedsiębiorstw produkujących i dystrybuujących mięso wołowe są zakłócenia w transporcie - utrudniony ruch międzynarodowy i brak kierowców - ale sprawą najważniejszą jest zamknięcie lokali gastronomicznych, zwłaszcza we Włoszech i brak ruchu turystycznego.

"Około 70-80% produkowanej w Polsce wołowiny podlega eksportowi. Dlatego wszelkie perturbacje w tym zakresie wyrażają się spadkiem cen" – ocenili eksperci Instytutu.

Oceniając tendencje cenowe dla mięsa drobiowego, IERiGŻ przewiduje, że ceny w okresie wakacyjnym będą zbliżone do zeszłorocznych w tym samym okresie. Wpływ na to będzie miał wzrost popytu na to najtańsze z mięs.

"Ocenia się, że redukcja eksportu wpłynie na redukcję produkcji. Spadek eksportu częściowo zostanie zagospodarowany na rynku krajowym w postaci większego spożycia. Wzrost popytu jest uzasadniony, gdyż jest to najtańsze mięso" - napisano w prognozie.

"W rezultacie ceny drobiu mogą oscylować wokół cen ubiegłorocznych. Oznacza to, że w lipcu i w sierpniu przeciętna cena drobiu może wynosić ok. 4 zł/kg" – dodano.

IERiGŻ podkreśla, że Polska netto jest eksporterem produktów drobiowych, a sytuacja na rynku może być trudna dla producentów ze względu na niestabilność i nieprzewidywalność.

"Pomimo wszystko może ona być łatwiejsza niż na rynku żywca wołowego ze względu na krótki cykl produkcyjny i możliwość relatywnie szybkiej reakcji i ograniczenia produkcji" - wskazano.

Największym zagrożeniem dla tego rynku wydaje się być - jak ocenia IERiGŻ - możliwość utraty niektórych rynków zbytu, które będzie trudno odzyskać w przyszłości.

