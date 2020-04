The Farm 51 rozpoczyna współpracę z My.com ws. rozwoju marki World War 3



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - The Farm 51 Group nawiązał współpracę z globalnym partnerem My.Games, której formalnym przedstawicielem jest spółka My.com B.V. w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3 (WW3), podała spółka. My.com B.V. to spółka zależna od Mail.ru Group z siedzibą w Moskwie.

"My.Games to międzynarodowa marka gier i wiodąca firma zajmująca się rozrywką online. My.Games obejmuje 12 biur regionalnych w Rosji, Europie i Stanach Zjednoczonych, ponad 1 800 pracowników i 13 studiów deweloperskich. My.Games tworzy tytuły na komputery PC, konsole i urządzenia mobilne. Firma prowadzi ponad 60 projektów, z ponad 150 tytułami w swoim portfolio, w tym 'War Robots', 'Hustle Castle', 'Left to Survive', 'Skyforge', 'Legend: Legacy of the Dragons' i 'Allods Online'. Oferta My.Games obejmuje znane tytuły, takie jak 'Warface', 'ArcheAge', 'Perfect World', 'Revelation Online', 'Conqueror's Blade', 'Lost Ark' i inne" - czytamy w komunikacie.

Jak podała spółka, Mail.ru Group z siedzibą w Moskwie jest największym rosyjskim serwisem darmowej poczty elektronicznej i jednocześnie spółką publiczną notowaną na London Stock Exchange, w którą zaangażowanych kapitałowo są takie podmioty, jak Alibaba, Tencent, MFT czy Prosus. My.com działa pod takimi markami, jak My.Games, MyMail, MyChat, Maps.Me, myTarget czy myWidget.

Spółka poinformuje o kolejnych zdarzeniach związanych z rozpoczęciem współpracy z My.com B.V., w tym w szczególności o zawarciu ostatecznej umowy w sprawie rozwoju marki WW3 i o jej istotnych warunkach, podano także.

Wcześniej spółka podała, że podpisanie i realizacja kontraktu będzie mieć znaczny wpływ na wyniki finansowe emitenta za bieżący rok, jak i kolejne lata.

The Farm 51 specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)