Po przeliczeniu 79 proc. głosów Biden może liczyć na wynik 72,8 proc., a senator Bernie Sanders, który zawiesił już swoją kampanię, na ok. 16,6 proc. - informuje w środę portal "New York Times".

W prawyborach Republikanów w Ohio kontrkandydata nie miał prezydent Donald Trump.

77-letni Biden jest właściwie jedynym kandydatem do nominacji Demokratów w listopadowych wyborach prezydenckich. Otrzyma ją prawdopodobnie w sierpniu. Na ten miesiąc - z powodu pandemii koronawirusa - przełożono z lipca konwencję Partii Demokratycznej.

W ostatnich dniach za Bidenem jako kandydatem Partii Demokratycznej w nadchodzących wyborach opowiedzieli się m.in. były prezydent Barack Obama, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA i najważniejsza przywódczyni Demokratów Nancy Pelosi. We wtorek dołączyła do nich była sekretarz stanu USA Hillary Clinton.

Prawybory w Ohio pierwotnie miały się odbyć 17 marca. Z powodu epidemii odwołano głosowanie w tym terminie, zdecydowano się na przeprowadzenie go niemal wyłącznie korespondencyjnie.

Jak tłumaczy portal CNN, aby można było zliczyć karty do głosowania, musiały one być ostemplowane do poniedziałku. Do godziny 19.30 we wtorek (1.30 w środę w Polsce) można było też je zanieść do komisji wyborczych. Możliwość głosowania osobistego zapewniono we wtorek jedynie ograniczonej liczbie wyborców, w tym głównie osobom niepełnosprawnym - pisze portal Fox News.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)