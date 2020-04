Unimot: Wyniki kwietnia zgodne z zakładanym budżetem



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Kwiecień był dla Unimotu dobry, zgodny z zakładanym budżetem, a spadki sprzedaży rekompensowane były korzystnymi marżami, poinformował prezes Adam Sikorski.

"Kwiecień był dla nas dobry. Sprzyjała nam sytuacja na rynkach światowych. Wcześniej zakładaliśmy, że II kwartał 2020 r. będzie słabszy, ale po kwietniu nie ma podstaw aby twierdzić, że budżet II kwartału nie zostanie zrealizowany, na razie idziemy w pełni z budżetem" - powiedział Sikorski w czasie telekonferencji.

Jego zdaniem w segmencie stacji paliw Avia sytuacja powoli zaczyna wracać do normy.

"W ostatnią niedzielę spadek sprzedaży na stacjach w porównaniu do referencyjnego okresu sprzed pandemii wyniósł 18%. Dla porównania tydzień wcześniej było to 38% spadku, a dwa tygodnie temu, w Wielkanoc, aż 80%" - podkreślił prezes.

Zaznaczył, że w obszarze stacji paliw, po dwóch tygodniach "zamrożenia", spółka zaczyna normalnie działać. Na Ukrainie otwarta została nowa stacja w okolicach Lwowa, przygotowywane są także nowe otwarcia w Polsce.

"W hurcie paliw spadki dochodzą do 20%, ale generalnie są mniejsze niż na stacjach oraz rekompensowane bardzo korzystnymi marżami" - dodał.

Największy problem jest w segmencie LPG, gdzie spadki sprzedaży są rzędu 50%, ale szef Unimotu zapewnił, że choć ten obszar nie zrealizuje budżetu, to w kwietniu nie przyniesie również straty.

"Myślę, że segment LPG bardzo szybko odbuduje się, kiedy w końcu wyjdziemy z domów" - ocenił.

"Trochę słabiej niż zakładaliśmy jest także w obszarze bitumenów, bo nasz główny dostawca, rafineria Schwedt, zmniejszył produkcję o 30%, więc ta linia biznesowa jest mniej aktywna. Potwierdzamy natomiast powrót w Chinach, gdzie idziemy zgodnie z budżetem i realizujemy coraz więcej wysyłek olejów. To jest dobry prognostyk dla Europy, gdzie wobec Chin mamy kilkutygodniowe przesunięcie" - podsumował.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

