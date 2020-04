"Węgierskie, niskokosztowe linie lotnicze Wizz Air ogłosiły dziś uruchomienie od 03 lipca br. nowego rozkładowego połączenia lotniczego na trasie Lwów–Szczecin–Lwów” – poinformowały w środę służby prasowe portu lotniczego Szczecin–Goleniów.

Samolot Airbus A-320 będzie transportował pasażerów na trasie do Lwowa dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Wylot ze Lwowa ustalono na godz. 9:10; w Szczecinie samolot będzie o 9:50, by następnie wyruszyć na Ukrainę o 10:20 (o 10:35 w piątki) i na lotnisku we Lwowie być o 12:55 (lub odpowiednio o 13:10).

"Ogłoszenie uruchomienia, od lipca 2020 r., przez linię lotniczą Wizz Air trasy do Lwowa pokazuje (szczególnie w tak trudnym dla lotnictwa okresie czasu), że współpraca Portu Lotniczego Szczecin–Goleniów oraz Wizz Air opiera się na długofalowej chęci rozwoju siatki połączeń na szczecińskim lotnisku. Jesteśmy pewni, iż w przypadku sukcesu trasy do Lwowa, w przyszłości pojawią się kolejne" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes portu lotniczego Szczecin–Goleniów Maciej Dziadosz. (PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka