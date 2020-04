"Zniesienie części obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa sprawia, że na warszawskich ulicach pojawia się coraz więcej osób. Deptak na Trakcie Królewskim ma więc swoje uzasadnienie – piesi będą mogli zachować miedzy sobą odpowiedni dystans i tym samym ważny dla zdrowia psychicznego spacer będzie odbywał się w sposób bezpieczny"- uzasadnia tę decyzję ratusz.

Specjalna organizacja ruchu na Trakcie Królewskim będzie obowiązywała niemal do końca października. Oznacza to, że w soboty, niedziele i niektóre święta na odcinku od ronda de Gaulle’a do ul. Miodowej powstanie deptak. Zamknięte odcinki ulic zostaną oznakowane jako strefa zamieszkania. Dojazd do nich będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców z identyfikatorami TK - do posesji oraz dla nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania, a także rowerzystów, a także dojazd do Pałacu Prezydenckiego, Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej, ul. Koziej.

Wjazd uprawnionych pojazdów na zamknięte ulice będzie możliwy wyłącznie z ul. Świętokrzyskiej w Nowy Świat w kierunku ronda de Gaulle’a oraz z ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza na pozostały odcinek Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia.

Na ul. Bednarskiej wprowadzany będzie ruch dwukierunkowy, żeby mieszkańcy mogli z niej wyjechać z pominięciem Krakowskiego Przedmieścia. W weekend na ul. Bednarską będą mogli wjechać tylko mieszkańcy i dojeżdżający do instytucji zlokalizowanych przy Krakowskim Przedmieściu; ulica będzie także wyłączona z parkowania. Pozostanie utrzymany przejazd ul. Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem.

Ponadto w weekendy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką, informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela na ulicach: Wierzbowej (zatoka postojowa) i Moliera (rejon pl. Teatralnego).

Zmieni się także trasa niektórych autobusów. Linie 111, 116, 180, 222, 503 i 518, podobnie jak w ubiegłych latach, pojadą w kierunku północnym Al. Jerozolimskimi do ul. Kruczej i dalej ulicami: Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy – Mazowiecka. W przeciwnym kierunku będą kursowały ulicami Kredytową – Jasną – Zgoda – Kruczą. Podobnymi trasami - ul. Mazowiecką i z powrotem ulicami Kredytową i Jasną, będą jeździły od ul. Świętokrzyskiej także autobusy linii 102, 105 i 178. Autobusy linii 128, 175 oraz nocnej N44 pojadą zaś ulicami Marszałkowską i Królewską. Będzie to obowiązywać w każdy weekend do 25 października oraz od 11 do 14 czerwca. (PAP)