Comarch miał 104,85 mln zł zysku netto, 143,38 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Comarch odnotował 104,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 30,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Grupa kapitałowa Comarch osiągnęła w 2019 roku rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,0%, tj. o 67,8 mln zł w porównaniu do roku 2018 i osiągnęły wartość 1 437,4 mln zł. Zysk operacyjny osiągnął wartość 143,4 mln zł, natomiast zysk netto 104,8 mln zł. Rentowność operacyjna w 2019 roku wyniosła 10%, a rentowność netto 7,3%. Rok temu wartości te wynosiły odpowiednio 6,4% oraz 2,2%. Tak znaczna poprawa rentowności była możliwa dzięki zwiększeniu skali działalności grupy, poszerzeniu oferty rynkowej oraz nieustającemu ulepszaniu efektywności podejmowanych działań" - napisał przez Janusz Filipiak w liście załączonym do raportu rocznego.



Zysk operacyjny wyniósł 143,38 mln zł wobec 87,54 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 437,42 mln zł w 2019 r. wobec 1 369,62 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku nastąpił dalszy szybki wzrost sprzedaży rozwiązań własnych Comarch. Popyt na oprogramowanie produkcji grupy Comarch, jak również usługi z nim związane, wzrósł zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszyły się rozwiązania dla telekomunikacji, z zakresu Lojalności, EDI i ICT, a także systemy ERP. [...] Podkreślam, że Grupa Comarch od wielu lat ponosi znaczne nakłady na rozbudowę i utrzymanie globalnej sieci sprzedaży, dzięki czemu wzrasta międzynarodowa rozpoznawalność marki i zasięg oferty Comarch, co skutecznie wspiera sprzedaż rozwiązań grupy na nowych rynkach. W minionym roku w skład Grupy weszła nowa spółka zależna – Comarch Pty. Ltd w Australii" - przypomniał Filipiak.

Wskazał, że w 2019 r. grupa Comarch dokonała znaczących inwestycji w rozwój nowych i udoskonalanie istniejących produktów informatycznych. Nakłady na prace badawcze przekroczyły 230 mln zł, co stanowi 16% przychodów ze sprzedaży Grupy.

"Zwracam uwagę, że te kluczowe inwestycje finansowane są przede wszystkim ze środków własnych przedsiębiorstwa. Grupa Comarch intensywnie rozwijała nową generację systemów telekomunikacyjnych dedykowanych technologii 5G, systemy lojalnościowe, systemy ERP, rozwiązania informatyczne dla medycyny oraz z zakresu Internet of Things. W 2019 roku Grupa niezmiennie koncentrowała się na rozwoju rozwiązań informatycznych w modelu usługowym - Comarch jest jednym z liderów rynkowych w tym zakresie. W minionym roku Grupa Comarch uruchomiła kompleksową ofertę w zakresie chmury obliczeniowej Comarch Cloud, o najwyższych standardach bezpieczeństwa, opartą o infrastrukturę Comarch Data Center" - napisał.

Grupa Comarch w minionym roku zwiększyła zatrudnienie o 308 pracowników i na koniec roku zatrudniała na całym świecie 6 348 osób.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 57,63 mln zł wobec 49,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)