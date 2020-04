Jak podano, w okresie styczeń - marzec 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,9 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – marzec 2019 r. o ok. 2,7 mld zł.

"W okresie styczeń - marzec 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,6 mld zł i było wyższe o ok. 3,2 mld zł (tj. 50,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2019 r. Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2020 r." - czytamy.

W informacji podano, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2020 r. wyniosło 105,6 mld zł, tj. 24,2 proc. planu. "W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (94,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 10,8 mld zł, tj. 11,4 proc., głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,9 mld zł), przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 0,9 mld zł) oraz w ramach budżetu wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r." - napisano.

Zaznaczono, że wydatki z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE były niższe o 0,9 mld zł, podobnie jak wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 0,3 mld zł r/r.

