Obecnie znacznie więcej czasu zaczęliśmy spędzać w domach. Paradoksalnie, ten nowy i trudny dla wszystkich okres można jednak wykorzystać w niezwykle twórczy sposób. Aby rozpocząć nowy etap fotograficznej przygody, wystarczy mieć do tego odpowiednie narzędzia. A te zapewni ci Huawei P40 Pro, który możemy nazwać pełnoprawnym aparatem cyfrowym, a nie tylko jednym ze smartfonów, wyposażonych w wysokiej jakości obiektywy fotograficzne.

Wykorzystaj „szeroki kąt”

Wnętrze naszego mieszkania czy domu stanowi ogromne pole do fotograficznego eksperymentowania. Nie jest szczególnie ważne, czy do dyspozycji masz 40 czy 400 metrów kwadratowych. Wszędzie znajdziesz elementy, na które w różny sposób pada światło w zależności od konkretnej pory dnia. A przecież fotografia to nic innego jak łapanie światła, zarówno tego naturalnego, jaki i sztucznego. Huawei P40 Pro do tego nadaje się idealnie, przede wszystkim dlatego, że wyposażony został w aż cztery obiektywy Leica Ultra Vision.

Taki zestaw, estetycznie ukryty w jednym urządzeniu, pozwoli ci sfotografować w całości swój salon, który na pewno zdążyłeś już porządnie posprzątać i wprowadziłeś nowe elementy wystroju. Do tego celu wykorzystasz 40 MP aparat z ultraszerokokątnym obiektywem, który wyróżnia się rekordową wielkością sensora na poziomie 1/1,28”, Rozwiązanie to zapewnia idealną jakość zdjęcia wraz z dbałością o wyrazistość każdego detalu.

Wykorzystanie „szerokiego kąta” w fotografii idealnie sprawdzi się również w mniejszych pomieszczeniach, gdzie złapanie odpowiedniego dystansu do obiektów jest niemożliwe ze względu na otaczające nas cztery ściany. Panoramiczny obiektyw to także świetnie narzędzie do tego, aby uchwycić wyjątkowe kolory na niebie tuż po zachodzie słońca.

/ Media

Otrzymaj pomoc sztucznej inteligencji

Warto zaznaczyć, że fotografując Huawei P40 Pro możesz być nieustannie wspierany przez system AI, czyli sztuczną inteligencję. Dzięki niej uzyskasz nie tylko dodatkową cyfrową stabilizację obrazu, lecz także skorzystasz z automatycznego doboru kompozycji do fotografowanych scen. Bardzo dobre efekty uzyskuje się fotografując chociażby jedzenie. Kulinarne eksperymenty świetnie połączyć można z zabawą kompozycją (np. rozsypując na drewnianej desce kolorowe przyprawy) czy światłem (zapalając do kolacji świeczki, które dodadzą blasku potrawom).

Do fotografii jedzenia warto skorzystać z zoomu, którym także dysponuje Huawei P40 Pro. Gdy wejdziemy w tryb pięciokrotnego zbliżenia, automatycznie uruchomiony zostanie optyczny teleobiektyw. Z jego pomocą będziesz mógł w zupełnie nowy sposób wykadrować fotografowane dania, bez żadnych strat w jakości zdjęcia. Teleobiektyw sprawdza się także doskonale w makrofotografii. Jeśli chcesz zachować pełną kontrolę nad wszystkimi parametrami, które w tego rodzaju zdjęciach wydają się kluczowe, wystarczy skorzystać z trybu PRO, gdzie ręcznie możesz ustawić ISO, ekspozycję, rodzaj pomiaru świata, czas migawki, autofocus (także manualny) czy balans bieli.

Twórz wyjątkowe portrety

Jak informuje nas producent, Huawei P40 Pro oferuje o 45 proc. wyższą dokładność odwzorowania kolorów na poziomie pikseli. Zastosowana technologia zapewnia zatem bardzo dobrą jakość obrazu oraz odpowiednie nasycenie. Aparat Ultra Vision wraz z zawansowanymi algorytmami AI pozwoli ci na stworzenie pięknych portretów niezależnie od dobranej scenerii. W tym celu można skorzystać po prostu z trybu PORTRET, gdzie jeszcze na etapie fotografowania będziesz mógł nałożyć „cyfrowy makijaż” czy dodać specjalne efekty.

Jeszcze ciekawszym sposobem na portretowanie może okazać się wybór trybu PRZYSŁONA. Ustawiając specjalnym suwakiem jej wartość, możesz zdecydować o tym, jakiego rodzaju rozmycie tła chcesz uzyskać. Co ciekawe, modyfikacji tła dokonać możesz także po zrobieniu zdjęcia. Finalny efekt możesz zatem ustalić wspólnie z fotografowaną przez ciebie wcześniej osobą. Taka interakcja może stać się na przykład impulsem do zainteresowania się fotografią przez twoje dziecko.

/ Media

Zabawa nie kończy się na robieniu zdjęć.

Huawei P40 Pro daje ci bowiem spore możliwość obróbki zrobionych już przez ciebie fotografii – bez konieczności ściągania dodatkowych aplikacji. Do dyspozycji w standardzie otrzymujesz całą paletę filtrów oraz zestaw suwaków, za pomocą których wyciągniesz detale, zmienisz temperaturę barwową zdjęcia czy usuniesz przypadkowe elementy znajdujące się kadrze.

Ciekawą funkcją, którą może pochwalić się Huawei P40 Pro jest Golden Snap. W skrócie, jest to algorytm detekcji ruchu, bazujący na sztucznej inteligencji, wykrywający postawę oraz wyraz twarzy. W trybie tym, system wykona sam kilka nagrań filmowych w jakości 4K przez około 1,7 sekundy a następnie pozwoli wybrać z galerii do 3 zdjęć z najlepszymi ujęciami. Dzięki tej technologii możesz mieć pewność, że wybrane przez ciebie zdjęcie, będzie najlepsze z całej sesji!

Jak łatwo zauważyć, Huawei P40 Pro jest kompletnym fotograficznym sprzętem mogącym zastąpić wysłużone już aparaty kompaktowe. Jeśli smartfon trafi w ręce fotoamatora, ten szybko zacznie odkrywać z nim świat fotografii. Zaawansowani pasjonaci fotografii mobilnej natomiast docenią wszystkie techniczne nowinki, którymi naszpikowany jest nowy flagowiec od Huawei.