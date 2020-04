Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami głosowało 233 posłów, przeciw było 212, a 11 parlamentarzystów się wstrzymało. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Chodzi o przygotowaną przez rząd ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Minister w KPRM Łukasz Schreiber mówił w czwartek w Sejmie, że w ramach tarczy antykryzysowej złożono już 2,7 mln wniosków. "Z wczoraj do dziś wsparcie w ramach trzech mechanizmów - nie mówię o zwolnieniach z ZUS, tylko o konkretnych środkach, które trafiły do przedsiębiorców: z mikropożyczek, z ochrony miejsc pracy, z postojowego - 390 mln zł trafiło" - przekazał posłom jeszcze przed głosowaniem ustawy.

Dodał, że Tarcza finansowa to wielki plan ratowania polskich firm, który zaprezentował premier Mateusz Morawiecki. Wyjaśnił, że chodzi o 100 mld zł, z czego 75 proc. w tych subwencjach może być umorzone. Dodał, że wiąże się to z ochroną miejsc pracy. "Z wczoraj do dziś już trafiło do przedsiębiorców ponad 350 mln zł, a więc łącznie z tych dwóch mechanizmów ponad 700 mln zł" - mówił minister.

Schreiber prosił o poparcie ustawy. "To jest ustawa, która ma pomóc Polakom, która ma pomóc przedsiębiorcom" - podkreślił.

Przed przystąpieniem do głosowań, przewodniczący komisji finansów Henryk Kowalczyk (PiS) przekazał posłom, że w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy zgłoszono 72 poprawki. Komisja rozpatrzyła wszystkie i zarekomendowała przyjęcie kilku z nich, w większości autorstwa PiS.

Zyskały one także niezbędną większość, by znaleźć się w noweli. Precyzowały one niektóre przepisy. Jedna z nich odnosiła się do procedury postępowania przed sądem ws. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Sejm poparł też poprawkę wspólnie złożoną przez partię rządzącą i Lewicę, która przewiduje, by przesyłki pocztowe dla prokuratury oraz sądów były roznoszone przez listonoszy, a nie były dostarczane w formie elektronicznej.

Izba przyjęła również poprawkę zgłoszoną przez KO i Lewicę, która wykreśla z ustawy przepisy dot. Karty Nauczyciela.

Poparcia większości posłów nie uzyskała z kolei - wcześniej pozytywnie zarekomendowana przez komisję finansów - poprawka KO zakładająca zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych do 1,8 tys. zł.

Większości nie zdobyła też zmiana mająca na celu zwiększenie dopłaty do 5 zł do jednego wozokilometra z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Nowela zakłada bowiem podniesienie tej dopłaty do 3 zł (z jednego złotego) maksymalnej dopłaty.

Większości nie uzyskały też zmiany, które prowadziły do: przeznaczenia 850 mln zł dla szeroko rozumianej branży kulturalnej, która boryka się z problemami wynikającymi z koronawirusa; przywrócenia handlu w niedzielę i inne dni wolne od pracy; powołania funduszu płatności; zablokowania m.in. na czas epidemii podzielonej płatności split payment.

Sejm nie zgodził się również na poprawkę mającą na celu wprowadzenie regularnych i obowiązkowych badań na koronawirusa wszystkich pracowników służby medycznej, czy zbadania pod kątem COVID-19 osób przebywających w domach opieki. Większości nie zdobył też pomysł, by pracownikom ochrony zdrowia, którzy zajmują się pacjentami z koronawirusem, przyznać dodatki do pensji w wysokości 1,5 tys. zł.

Nowe przepisy zakładają m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Chodzi np. o zwiększenie inwestycji prowadzonych przez firmy.

W ustawie zapisano, że w 2020 r. środki Funduszu (chodzi o Fundusz Reprywatyzacji - PAP) mogą zostać przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu.

"Środki uzyskane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (...) zostaną przeznaczone na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu wsparcia niebędącego pomocą publiczną lub na realizację innych działań w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19"- zapisano w ustawie. Łączna wartość środków przeznaczonych na objęcie akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu wynosi nie więcej niż 900 000 000 zł.

Nowela zawiera też przepisy antylichwiarskie, które zakładają kary więzienia za np. żądanie od dłużnika zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie przekraczającej co najmniej dwukrotnie maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie. Podobna zależność dotyczyć będzie również odsetek.

Nowe przepisy stanowią również, że w czasie epidemii koronawirusa nie będzie można przeprowadzić licytacji mieszania, domu, w którym mieszka dłużnik.

Nowela tarczy przewiduje, że dochody z działalności Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich będzie można przeznaczyć na cele związane z walką z koronawirusem.

W ustawie znalazły się przepisy mające ułatwić funkcjonowanie przemysłu drzewnego w dobie koronawirusa. Zgodnie z nimi jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają np. nie naliczać odsetek przy opóźnionych transakcjach handlowych, czy kar umownych za to, że firma do 31 maja br. zrezygnuje z kupna zamówionego wcześniej drewna.

W noweli znalazł się też przepis wprowadzający obowiązek uiszczania daniny w wysokości 1,5 proc. przychodu z opłat umożliwiający korzystanie z portali usług medialnych w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Nowela zawiera także przepisy dotyczące waloryzacji emerytur, czy wydłużenia do 24 maja możliwości korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z którego mogą skorzystać rodzice w przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia koronawirusem.

W trakcie prac nad ustawą posłowie opozycji podkreślali, że będzie ona zmieniać ok. 40 ustaw i znajdują się tam przepisy, które nie są związane z pomocą dla firm w związku z koronawirusem. Wymieniali m.in. przepisy dotyczące prezesa UKE. Zgodnie z przyjętymi zmianami, obecna kadencja szefa UKE (2016-2021) zostanie skrócona i skończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy. W noweli znalazły się także przepisy, które dają podstawę do anulowania ogłoszonej przez prezesa UKE aukcji 5G.

Nowela pozwoli również na skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

Ustawa zakłada również wsparcie operatorów specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania stanu epidemii. Z dodatkowego wsparcia mają również skorzystać przewoźnicy autobusowi. Nowela zakłada bowiem podniesienie do 3 zł (z jednego złotego) maksymalnej dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

Nowela wydłuża również terminy sprawozdawcze wynikające z przepisów odpadowych. Zwalniać będzie z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co ma obniżyć koszty funkcjonowania sektora turystycznego, jak i armatorów. W ustawie znalazły się też przepisy dotyczące zmian w Prawie telekomunikacyjnym, które zakładają m.in. wprowadzenie trybu konkursowego przy wyborze prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz znoszą wymóg zatwierdzania tej nominacji przez Senat.

