W Kanadzie gubernatora banku centralnego mianuje minister finansów. Morneau przedstawił w piątek rano podczas konferencji prasowej Macklema, który jest obecnie dziekanem Rotman School of Management w Toronto. Dla Macklema nominacja oznacza powrót do pracy w Bank of Canada (BoC), bo przed objęciem funkcji dziekana był jego wicegubernatorem. Jak przypomniały media, w 2013 r., gdy kończyła się kadencja Marka Carneya, Macklem był jednym z kandydatów do objęcia funkcji szefa banku centralnego.

Podczas konferencji prasowej Macklem był pytany o swoje priorytety, jednak powiedział tylko, że chce zapewnić „niezauważalną” zmianę. Nowy szef BoC rozpocznie pełnienie funkcji w czasach kryzysu, gdy bank centralny wspiera gospodarkę biorąc udział w programach wykupu aktywów, główna stopa procentowa jest na rekordowo niskim poziomie – 0,25 proc., a deficyt budżetowy ze względu na liczne programy pomocowe – może w tym roku wzrosnąć do 252 mld CAD. Szacunki BoC wskazują, że gospodarka w drugim kwartale może skurczyć się o 30 proc – przypomniała agencja The Canadian Press.

Media przypomniały, że przed ogłoszeniem nominacji uważano, iż kandydatką z największymi szansami objęcia funkcji gubernatora BoC była obecna wicegubernator Carolyn Wilkins, która jest pierwszą kobietą na tak wysokim stanowisku w banku centralnym.