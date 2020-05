Herkules miał 38,83 mln zł straty netto, 8,53 mln zł straty EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Herkules odnotowało 38,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 29,27 mln zł wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 8,53 mln zł w ub.r wobec 32,69 mln zł zysku w 2018 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,2 mln zł w 2019 r. wobec 133,75 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 10,05 mln zł wobec 5,65 mln zł zysku rok wcześniej.

"Naszym celem w 2020 roku jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej w segmencie żurawi wieżowych oraz intensywna działalność w celu odbudowy pozycji w branży żurawi mobilnych. Będzie to także okres ciężkiej i intensywnej pracy nad realizacją projektu GSMR. Liczymy na to, że na nasze zamierzenia nie będą istotnie negatywnie oddziaływać czynniki ryzyka wynikające z pandemii COVID-19 i jej wpływ na nasze osiągnięcia nie będzie znaczący" - napisała prezes Marta Towpik w liście dołączonym do raportu rocznego.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

