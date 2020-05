Red Dev Studio rozpoczęło prace nad grą 'Gravity Maze'



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Red Dev Studio rozpoczęło prace nad stworzeniem gry "Gravity Maze", podała spółka. Zakończenie prac na grą powinno nastąpić w czerwcu 2020 roku.

Produkcja gry wpisuje się w strategię stworzenia serii małych niskobudżetowych gier w celu uzyskania zdywersyfikowanego portfolio gier, które przy niewielkich kosztach produkcji są w stanie wygenerować przychody rzędu 20-40 tys. zł rocznie (dla każdej pojedynczej gry).

"Zakończenie prac na grą powinno nastąpić w czerwcu 2020 roku. Emitent planuje wydanie gry na platformie Nintendo Switch (platforma wiodąca). Wydawcą gry będzie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, a wydanie nastąpi w ramach współpracy stron [...]. Decyzja o przystąpieniu do produkcji gry została podjęta m.in. po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji wydawcy co do potencjału sprzedażowego gry" - czytamy w komunikacie.

"Gravity Maze" jest przestrzenną grą logiczną, w której pierwszoplanową rolę odgrywać będzie grawitacja. Gracz przy planowaniu kolejnych ruchów będzie musiał uwzględnić ich konsekwencje, wynikające z podstawowych zasad fizyki.

Red Dev Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od września 2019 r.

(ISBnews)