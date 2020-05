Murapol uruchomił program wspierający kredytobiorców, dołączył do niego mBank



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Murapol uruchomił program BankPartnerMurapol, którego celem jest wsparcie klientów w procesie uzyskiwania kredytów bankowych na nabywane z jego oferty mieszkania, podał deweloper. Jako pierwszy do współpracy przystąpił mBank. Ideą programu BankPartnerMurapol jest wypracowanie dla klientów grupy Murapol atrakcyjnych warunków współpracy z jak największą liczbą banków kredytujących ich zakup mieszkania.

"Większość osób kupujących mieszkania z naszej oferty to osoby finansujące zakup kredytem bankowym. Mając świadomość, jak czasochłonna i skomplikowana jest procedura uzyskiwania takiego finansowania, rozszerzyliśmy zakres wsparcia dla tej grupy nabywców. Pomagamy naszym klientom swoją marką i wypracowanymi z bankami relacjami biznesowymi, a także doświadczeniem. Jako pierwszy do programu przystąpił mBank, który zaoferował klientom Grupy Murapol preferencyjne warunki obsługi. Prowadzimy także rozmowy z kolejnymi instytucjami finansowymi i mamy nadzieję niebawem zwiększyć zakres programu oraz liczbę współpracujących z nami podmiotów" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Nabywcy mieszkań z oferty Grupy Murapol, zainteresowani wsparciem w uzyskaniu kredytu w ramach programu, w zależności od wybranego podmiotu kredytującego, będą mogli skorzystać z różnych udogodnień oferowanych przez banki partnerskie. W ramach współpracy z mBankiem, klienci Grupy Murapol mogą liczyć na priorytetowe rozpatrywanie złożonych wniosków kredytowych, uproszczoną dokumentację towarzyszącą wnioskowaniu o kredyt, a także wsparcie specjalnego zespołu doradców bankowych, wyjaśniono.

Poza programem BankPartnerMurapol, od ubiegłego roku deweloper zapewnia swoim klientom także bezpłatną obsługę doradców Notus Finanse, którzy pomagają w wyborze najoptymalniejszego dla potrzeb i możliwości klienta kredytu, negocjacji korzystnych warunków oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, przypomniał także deweloper.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2019 r. sprzedał 3 674 mieszkania.

(ISBnews)