UE dostarczyła maseczki do Hiszpanii, Włoch i Chorwacji z rezerwy sprzętu medycznego

Źródło: PAP

Po zeszłotygodniowej dostawie do Włoch kolejne partie maseczek ochronnych dostarczono do Hiszpanii i Chorwacji oraz ponownie do Włoch z pierwszej w historii wspólnej europejskiej rezerwy sprzętu medycznego, utworzonej w kwietniu - podała Komisja Europejska.