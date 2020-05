Włochy: W Lombardii wskaźnik zakaźności niższy od średniej krajowej

Źródło: PAP

Wskaźnik zakaźności koronawirusa wynosi w Lombardii 0,75 i jest niższy od obecnej włoskiej średnie j- ogłosił we wtorek wiceprzewodniczący władz regionu Fabrizio Sala. "Najważniejsze, aby wynosił on poniżej 1, to zadanie dla nas wszystkich"- zaznaczył.