Według stanu z 4 maja w państwowym biurze zatrudnienia 456,8 tys. osób figuruje jako bezrobotni. To o 148,5 tys., czyli 48 proc., więcej niż 4 maja 2019 r.

Od 12 marca, kiedy w kraju w związku z pandemią koronawirusa wprowadzono szereg restrykcji, status osoby bezrobotnej otrzymało prawie 156 tys. ukraińskich obywateli - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie państwowego biura zatrudnienia.

Zaznaczono, że liczba wakatów zmniejszyła się do 53 tys. - to prawie 60 proc. mniej niż w maju ubiegłego roku.

Biuro podkreśliło, że w związku z restrykcjami wdrożonymi z uwagi na Covid-19 wprowadzono szereg zmian, regulujących warunki rejestracji bezrobotnych i otrzymania wsparcia z tego tytułu. Między innymi umożliwiono składanie wniosków w tej sprawie na odległość. Podwyższono także minimalną wielkość pomocy finansowej z 650 do 1000 hrywien (z ok. 100 zł do ok. 155 zł) na okres obowiązywania restrykcji i 30 dni po jego zakończeniu.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska

>>> Czytaj też: USA planują pożyczyć monstrualną kwotę. Pięć razy więcej od dotychczasowego rekordu