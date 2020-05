Jak wynika z wtorkowego komunikatu spółki, w maju tego roku na ponad 1,3 tys. stacjach w ok. 40 miastach w całej Polsce będzie czekało na użytkowników ponad 15 tys. jej rowerów.

„Przerwa spowodowana wprowadzonym przez rząd zakazem użytkowania publicznych rowerów miejskich dobiega końca. Rząd przychylił się do apeli i w najnowszym rozporządzeniu epidemicznym (z 2 maja br. - PAP) zniósł zakaz korzystania z miejskich wypożyczalni rowerowych” - przypomniano w komunikacie spółki.

Jak wynika z zawartych tam informacji, o północy z wtorku na środę zostaną uruchomione systemy Nextbike Polska w: Ciechanowie, Częstochowie, Kaliszu, Katowicach, Kołobrzegu, Komornikach, Koninie, Koszalinie, Legnicy, Lublinie, Luboniu, woj. łódzkim, Markach, Piasecznie, Poznaniu, Pruszkowie, Siemianowicach Śląskich, Szamotułach, Tarnowie, Warszawie oraz we Wrocławiu.

Potwierdzili to już we własnych informacjach niektórzy samorządowcy. Władze Częstochowy zaprosiły media na skromną, m.in. z uwagi na okoliczności, inaugurację nowego sezonu Częstochowskiego Roweru Miejskiego - przy nowej stacji dokującej na tamtejszym placu Orląt Lwowskich, w południe.

Również samorząd Katowic potwierdził uruchomienie od środy tamtejszego systemu, który w tym roku ma docelowo obejmować co najmniej 82 stacje. Katowiccy samorządowcy zastrzegli, że dalsza rozbudowa jest uzależniona od sytuacji finansowej, która w tym roku z uwagi na stan epidemii jest trudna: miasto to, podobnie jak wiele innych w kraju, ogranicza wydatki bieżące.

Operator podał we wtorek, że w kolejnych dniach użytkownicy skorzystają z jego rowerów jeszcze: w Płocku i Żyrardowie (od 8 maja), w Tychach oraz w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju (od 9 maja), w Otwocku (od 15 maja) oraz w Kędzierzynie-Koźlu (1 czerwca).

Dotąd spółka nie potwierdziła natomiast dat uruchomienia systemów w niektórych innych miastach, z którymi łączą ją umowy, np. w Chorzowie czy Sosnowcu.

We wtorkowym komunikacie Nextbike Polska deklaruje prowadzenie dezynfekcji newralgicznych elementów rowerów, jak kierownice, siodełka, linki, manetki oraz terminale – co najmniej dwa razy dziennie. Zachęca też użytkowników do stosowania zwiększonych środków bezpieczeństwa i samodzielnego dezynfekowania powierzchni narażonych na kontakt. Zaleca noszenie rękawiczek.

„Apelujemy o zachowanie ostrożności i rozwagę oraz, aby wszyscy użytkownicy stosowali się do oficjalnych wytycznych higieny koronawirusowej. Przypominamy także, że w przestrzeni publicznej – a więc także podczas korzystania z rowerów – obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką, chustą, szalikiem lub jakimkolwiek elementem odzieży” - napisano w komunikacie spółki. (PAP)

autor: Mateusz Babak