Do tego dochodzi 2,4 mld zł rocznie możliwych oszczędności dla branży logistycznej dzięki zredukowaniu kosztów paliwa i wynagrodzeń przy nawet częściowej automatyzacji – wynika z raportu przygotowanego przez PIE i Ministerstwo Infrastruktury.

W raporcie poinformowano, że światowa branża pojazdów autonomicznych już za 6 lat może być warta nawet 557 mld dol.

Jak wskazali autorzy raportu, mobilność, multimodalność, współdzielenie, ekologia i autonomia to najważniejsze megatrendy, które kształtują dynamiczne zmiany zachodzące w ostatnich latach w transporcie. "W okresie 2011-2016 mogliśmy zaobserwować 42 proc. średnioroczny wzrost liczby patentów w obszarze technologii pojazdów autonomicznych. 58 proc. Polaków spodziewa się pojawienia się na naszych drogach pojazdów w pełni autonomicznych w najbliższych 15 latach. Zanim jednak do tego dojdzie, czeka nas szereg wyzwań do przezwyciężenia: technologicznych, finansowych, ale też i legislacyjnych" - ocenili.

Dodali, że wyzwaniem i kosztem będzie dopasowanie infrastruktury do potrzeb pojazdów autonomicznych, w tym uzbrojenie jej w odpowiednie czujniki, a być może też przebudowa w szerszym zakresie.

"Wyposażenie w czujniki wszystkich istniejących dróg twardych o ulepszonej nawierzchni w Polsce kosztowałoby ok. 55 mld zł, w tym 3,8 mld zł przypadłoby na drogi krajowe i szybkiego ruchu – wyliczył analityk z zespołu gospodarki cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jacek Grzeszak.

Według PIE kolejnym wyzwaniem będzie nacisk na obronę przed cyberzagrożeniami, takimi jak możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad pojazdem czy cyberszpiegostwo. Ponadto niezbędne będzie stworzenie odpowiednich przepisów, które uregulują kwestię odpowiedzialności za ewentualne szkody, a także zasad wspólnego korzystania z infrastruktury transportowej przez pojazdy różnego typu.

W raporcie czytamy, że obecnie najbardziej intensywny postęp w obszarze transportu autonomicznego w Polsce dotyczy dronów. "W 2018 r. na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej powstał Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów. To wspólna inicjatywa strony rządowej i metropolii na rzecz rozwoju miejskiego transportu dronowego, w tym także transportu autonomicznego" – tłumaczyła Małgorzata Darowska, pełnomocniczka ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i programu CEDD. Jak podano, w ostatnim czasie udało się zapoczątkować zaawansowane testy dronowego transportu medycznego w warunkach miejskich w związku z COVID-19.

W ocenie autorów raportu, rewolucja w obszarze transportu drogowego może w pierwszej kolejności dotyczyć transportu towarów na długie dystanse. "Polskie firmy mają największy udział w rynku spedycyjnym UE, więc zmiany w tym obszarze będą miały spore przełożenie na polską gospodarkę" – zauważa Jacek Grzeszak.

Dodano, że bolączką zgłaszaną przez polski sektor logistyczny są trudności w znalezieniu pracowników. "Automatyzacja może być odpowiedzią na ich problemy, jednak na drodze do takiej zmiany będzie stała rozdrobniona struktura sektora. Małe firmy nie mogą sobie pozwolić na wprowadzanie kosztownych, nowych rozwiązań i dlatego znajdują się w gorszej pozycji od ich większych konkurentów" - napisano.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.(PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt