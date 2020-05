PKN Orlen miał 2 244 mln zł straty netto, 1 607 mln zł EBITDA LIFO w I kw.



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 2 244 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 849 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1 904 mln zł wobec 996 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA LIFO wyniosła 1 607 mln zł wobec 2 014 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO: spadek o (-) 0,4 mld zł (r/r) w efekcie ujemnego wpływu spadku wolumenów sprzedaży, wykorzystania historycznych warstw zapasów, przeceny zapasów (NRV) oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy ograniczonego dodatnim wpływem makro, wyższych marż handlowych w hurcie i detalu oraz wynikiem na transakcjach zabezpieczających, podano w prezentacji wynikowej.

Strata EBITDA wyniosła 465 mln zł wobec zysku 1 839 mln zł rok wcześniej. Efekt LIFO: (-) 2,1 mld zł wpływu spadku cen ropy na wycenę zapasów, podano także.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22 077 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 25 246 mln zł rok wcześniej.

Przychody: spadek o (-) 13% (r/r) w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku cen ropy oraz spadku wolumenów sprzedaży, podano również w prezentacji wynikowej.

"W pierwszym kwartale tego roku, częściowo dotkniętym już kryzysem związanym z pandemią koronawirusa, wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe we wszystkich obszarach działalności. Dzięki naszym wcześniejszym działaniom optymalizacyjnym, jesteśmy dobrze przygotowani na różne scenariusze. Monitorujemy sytuację i elastycznie reagujemy na zmienne otoczenie rynkowe. Sytuacja finansowa PKN Orlen pozwala nam na kontynuowanie strategicznych inwestycji rozwojowych, a także akwizycji, które mają na celu zwiększenie odporności koncernu na wpływ czynników makroekonomicznych. Temu ma służyć między innymi sfinalizowana właśnie transakcja zakupu Grupy Energa, a także przejęcie Grupy Lotos" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Segment downstream wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 901 mln zł. Wynik został osiągnięty dzięki wzrostowi sprzedaży (r/r) nawozów o 1%, PCW o 3% i PTA o 3% oraz mimo spadku sprzedaży (r/r) benzyny o (-) 11%, oleju napędowego o (-) 12%, LPG o (-) 14%, olefin o (-) 6% i poliolefin o (-) 28%. Wpływ otoczenia makroekonomicznego związany między innymi ze spadkiem cen ropy o (-) 13 USD/bbl i wyższym o 2,2 USD/bbl dyferencjałem Brent/Ural został ograniczony przez spadek wolumenów sprzedaży i przeszacowania wyceny zapasów ropy i produktów ropopochodnych, podano w komunikacie.

"Segment detaliczny PKN Orlen osiągnął 706 mln zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o 30 mln zł (r/r). Dobry wynik został wypracowany przy stabilnym (r/r) łącznym wolumenie sprzedaży, wzroście udziałów w rynku czeskim i stabilnych udziałach w pozostałych rynkach. W pierwszym kwartale kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba punktów gastronomicznych wzrosła o 108 i na koniec marca wynosiła łącznie 2 155, w tym 1 700 Stop Cafe w Polsce, 307 Stop Cafe w Czechach, 24 Stop Cafe na Litwie oraz 124 Star Connect w Niemczech. Zgodnie ze strategią, europejska sieć stacji koncernu przystosowywana jest do sprzedaży paliw alternatywnych. Na koniec I kwartału ładowarki do samochodów elektrycznych funkcjonowały na 70 stacjach, co oznacza wzrost o 55 punktów ładowania w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Kontynuowano również proces cobrandingu sukcesywnie wzmacniając ekspozycję marki Orlen w europejskiej sieci koncernu" - czytamy dalej.

Segment Usptream wypracował rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 219 mln zł i był o 125 mln zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koncern odnotował wzrost średniego wydobycia o 1,4 tys. boe/d, czyli o 7% (r/r). W Polsce kontynuowano prace projektowe i formalno-prawne w ramach zagospodarowania złoża Bystrowice, Bajerze i Tuchola oraz Chwalęcin, a także wiercenie otworów Pławce i Dylągowa. Uzyskano także decyzje koncesyjne dotyczące przyznania dwóch nowych koncesji o charakterze poszukiwawczym w obszarze Edge. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 4 odwiertów, a 5 odwiertów zostało poddanych szczelinowaniu. Do produkcji zostało włączonych 7 odwiertów na obszarze Kakwa, Lochend oraz Ferrier. W związku z załamaniem cen ropy na rynkach światowych oraz pandemią COVID-19 na bieżąco prowadzone są analizy dotyczące ewentualnych zmian w harmonogramie prac inwestycyjnych zaplanowanych w 2020 roku, zaznaczono również.

Mimo dobrych wyników EBITDA wg LIFO wypracowanych przez wszystkie segmenty koncernu, wynik netto był ujemny i wyniósł -2,2 mld zł. Bezpośredni wpływ na wynik netto miała decyzja o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2020 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych segmentu wydobycie oraz aktualizacji wartości zapasów do obecnych poziomów cen. Łączna wartość tych odpisów wyniosła 2,5 mld zł. Odpisy aktualizacyjne to zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową PKN Orlen. To efekt trudnej sytuacji branży w związku z gwałtownym obniżeniem cen ropy naftowej na światowych rynkach, spowodowanych m.in. pandemią koronawirusa. Podobnych odpisów dokonały w tym czasie największe spółki z branży paliwowo-energetycznej. Bez uwzględnienia wyżej wymienionych odpisów zysk netto koncernu wyniósł 0,3 mld zł, podkreślił Orlen.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 3 022 mln zł wobec 511 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)