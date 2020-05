PGNiG: Prace na złożu 'Przemyśl' zwiększą wydobycie z niego o 13% rocznie



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z sukcesem zakończyło testy kolejnego odwiertu na złożu "Przemyśl". Prace wiertnicze zrealizowane w ostatnim czasie pozwolą zwiększyć wydobycie z tego złoża o 13% rocznie, podała spółka.

"Testy na nowych odwiertach potwierdzają, że w złożu Przemyśl znajduje się znacznie więcej gazu, niż do tej pory sądzono. To bardzo dobra wiadomość, która ułatwi PGNiG realizację strategicznego planu, jakim jest zwiększenie wydobycia gazu ziemnego ze złóż na Podkarpaciu" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Odwiert eksploatacyjny Przemyśl-318K został wykonany w dzielnicy Lipowica w północnej części Przemyśla. Wcześniej, w tej samej lokalizacji Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG wykonał trzy odwierty.

Spółka szacuje, że roczne wydobycie z czterech odwierconych otworów wyniesie łącznie ok. 60 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego, co będzie stanowiło ok. 13% łącznego rocznego wydobycia z całego złoża Przemyśl.

Zakończenie prac związanych z podłączeniem nowych odwiertów do sieci przewidziano w I kwartale 2021 r., podano także.

"Spółka planuje prowadzenie dalszych prac wiertniczych w obrębie złoża Przemyśl, co umożliwi udostępnienie kolejnych, nieeksploatowanych dotychczas horyzontów tego złoża. Zagospodarowanie tych zasobów pozwoli nie tylko na zwiększenie wydobycia, ale przedłuży eksploatację 'Przemyśla' o kolejne dekady" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)