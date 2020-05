Amazon otworzy nowe centrum logistyki w Łodzi, stworzy 100 miejsc pracy



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Amazon otworzy nowe centrum logistyki o powierzchni 40 000 m2 w Łodzi, podała spółka. Firma jest już obecna w regionie i zatrudnia ponad 700 pracowników w swoim centrum w Pawlikowicach, które zostało uruchomione jesienią 2019 roku. Nowa inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na usługi Amazon w całej Europie i pozwoli utworzyć ponad 100 nowych miejsc pracy w regionie łódzkim.

Amazon już rozpoczął rekrutację na szereg nowo utworzonych stanowisk, w tym dla inżynierów, specjalistów HR i IT, specjalistów BHP i finansów oraz kierowników operacyjnych, podano.

"W Amazon jesteśmy dumni z tego, że możemy kontynuować rozwój i inwestycje, tworząc jeszcze więcej stałych miejsc pracy. Na każdym ze stanowisk oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, pakiet benefitów i szerokie możliwości rozwoju kariery w naszej szybko rozwijającej się globalnej organizacji. Region łódzki i jego niesamowici pracownicy mają kluczowe znaczenie dla naszej misji, jaką jest najlepsza obsługa naszych klientów. Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą działalność w Polsce, a nowy zespół będzie odgrywał niezwykle istotną rolę w dostarczaniu najwyższej jakości usług w całej Europie. Wierzymy, że dzięki tej inwestycji będziemy mogli przyczynić się do wzrostu regionu łódzkiego, a chcielibyśmy to zapewnić poprzez ścisłą współpracę z firmami w tym regionie oraz władzami krajowymi i regionalnymi" - powiedział dyrektor regionalny Amazon Marian Sepesi, cytowany w komunikacie.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. W tym czasie firma wygenerowała w kraju ponad 14 mld zł inwestycji w centra logistyczne, badania i rozwój oraz koszty osobowe. Amazon stworzył ponad 16 tys. stałych miejsc pracy.

(ISBnews)