W ciągu ostatniej doby w Singapurze stwierdzono 788 nowych zakażeń koronawirusem, a 18 chorych zmarło - poinformowało ministerstwo zdrowia w środę. Łącznie w kraju wykryto dotąd 20 198 infekcji.

Bilans koronawirusa w Indonezji powiększył się od wtorku o 23 ofiary śmiertelne i 367 infekcji; łącznie zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono tam u 12 438 osób, spośród których 895 zmarło. Codzienny komunikat resortu zdrowia uzupełniono informację, że 2317 chorych wyzdrowiało, a w kraju przeprowadzono ponad 92 tys. testów.

Prezydent Indonezji Joko Widodo nakazał w środę członkom swojego rządu użycie wszelkich niezbędnych środków, by krzywa zachorowań spadła w maju i do lipca osiągnęła niski poziom.

Na Filipinach stwierdzono dotąd 10 004 zakażenia, w tym 320 w ciągu ostatnich 24 godzin. Na Covid-19 zmarło tam 658 osób, z czego 21 w ciągu ostatniej doby. Władze medyczne przekazały w środę, że kolejnych 98 pacjentów wyzdrowiało, a od wybuchu epidemii potwierdzono 1506 takich przypadków.

Ministerstwo zdrowia Malezji podało, że w kraju stwierdzono 45 nowych infekcji, co zwiększyło ich ogólną liczbę do 6428. Jedna osoba zmarła i była to 107. ofiara śmiertelna koronawirusa w tym kraju.

W Tajlandii drugi dzień z rzędu odnotowano tylko jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem; w sumie wykryto ich tam 2989, a 173 chorych leczonych jest w szpitalach. Władze poinformowały także o śmierci 69-letniego Australijczyka, 55. osoby, która zmarła na Covid-19 w tym kraju.

W Wietnamie ostatnią nową infekcję potwierdzono w niedzielę, ale liczba zakażeń - 271, praktycznie nie zmienia się od ponad trzech tygodni; nie odnotowano tam żadnych spowodowanych koronawirusem zgonów.(PAP)

adj/ akl/