"W środę na GPW zdecydowanie przeważyły spadki. O tym, czy jest to jedynie korekta w trendzie wzrostowym wywołana krótkoterminową realizacją zysków, czy kwietniowe wzrosty były tylko korektą silniejszego ruchu spadkowego, przekonamy się w przeciągu kilku następnych sesji. Jest pewna szansa, że WIG20 zatrzyma się w okolicy dzisiejszego zamknięcia, tj. 1.570 pkt., i powróci do wzrostów. Potwierdzeniem tego byłoby pokonanie przez indeks poziomu 1.630 pkt. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak kontynuacja spadków w okolice 1.400-1.500 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 1,93 proc. do 1.567,98 pkt., WIG zniżkował o 1,57 proc. do 44.312,99 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,96 proc. do 3.207,87 pkt., a sWIG80 stracił 0,3 proc. do 11.591,95 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.064 mln zł, z czego 854 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania od lekkich wzrostów, jednak już po kilku minutach handlu zaczął kierować się w dół. Przez większą część dnia stabilizował się w okolicy 1.580 pkt., niecały 1 proc. pod kreską. Po otwarciu notowań w USA, WIG20 oddał kolejne 10 pkt. i zakończył dzień z niemal 2 proc. stratą.

Choć S&P 500 rozpoczął notowania na 0,9 proc. wzroście, to w chwili zamknięcia warszawskich notowań zyskiwał już tylko 0,4 proc. W tym czasie DAX szedł w dół o 0,5 proc.

W WIG20 w górę poszedł tylko CD Projekt, zyskując 0,7 proc.

Wizner zwrócił uwagę na kurs Alior Banku, który przez większą część dnia opierał się spadkom. Na koniec dnia cena akcji spadła o 1,4 proc.

"Pomimo początkowych wzrostów kursu Alior Banku, po publikacji wyników przewyższających oczekiwania rynku, notowania uległy ogólnemu trendowi i podążyły za innymi spółkami z WIG20" - powiedział Wizner.

Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 73,2 mln zł i był 29 proc. powyżej konsensusu. Analitycy oceniają wynik pozytywnie i dodają, że bank zawdzięcza je niższym odpisom i niższemu podatkowi bankowemu.

Najmocniej spadły kursy JSW i CCC - odpowiednio o: 5,8 i 4,9 proc.

Kurs mBanku spadł o 3,8 proc. do 190,5 zł. Znalazł się tym samym poniżej lokalnego minimum z połowy marca i jest najniżej od 2009 r.

Trzyprocentowy spadek kursu PKN Orlen z pierwszej części dnia utrzymał się do końca sesji. Analitycy oceniają, że rynek mógł nie spodziewać się decyzji zarządu o obniżeniu rekomendowanej dywidendy do 1 zł z 3 zł na akcję. Dodatkowo, zdaniem analityka DM BOŚ, Łukasza Prokopiuka, wyższa od zakładanej EBITDA LIFO zaraportowana przez spółkę (3,2 mld zł wobec 2,18 mld zł konsensusu PAP Biznes) jest wynikiem uwzględnienia jednorazowych zysków z hedgingu. Analityk szacuje, że oczyszczony wynik wyniósłby około 1,872 mld zł.

Wśród średnich spółek wzrostami wyróżniło się Asseco Poland, rosnąc o ponad 6 proc. przy obrotach rzędu 13 mln zł.

W dół o 6,5 proc. poszedł kurs VRG, a po niecałe 6 proc. zniżkowały Bank Millennium i AmRest. (PAP Biznes)