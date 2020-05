Łączne przychody Grupy BoomBit spadły o 15% m: m do 13,2 mln zł w kwietniu



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 13,2 mln zł w kwietniu 2020 r. co oznacza spadek o 15% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 6,52 mln zł (spadek o 23% m/m).

"Pod koniec 2019 roku dostosowaliśmy plany wydawnicze do pojawiających się nowych możliwości rynkowych i zdecydowaliśmy się rozwijać gry typu hypercasual. Od lutego br. przeskalowalismy miesięczne przychody Grupy BoomBit do kilkunastu milionów złotych miesięcznie, czyli poziomu, jaki w 2019 roku osiągaliśmy przez cały kwartał i utrzymujemy ten wysoki poziom w kolejnych miesiącach. Warto podkreślić, że po czterech miesiącach bieżącego roku Grupa BoomBit osiągnęła przychody, takie jak zanotowała w całym 2019 roku. Podnieśliśmy więc też znacząco ilość gotówki spływającej do nas. Jest to najlepsze potwierdzenie naszej wiedzy, jak generować bardzo satysfakcjonujące przychody na konkurencyjnym rynku" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Narastająco w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku, szacunkowe przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły ok. 50 mln zł, czyli osiągnęły poziom z całego 2019 roku, kiedy to wyniosły 49,7 mln zł. Nakłady marketingowe w pierwszych czterech miesiącach 2020 roku wyniosły 24,8 mln zł, wobec 13 mln zł w całym 2019 roku, podano także.

"Cały czas rozwijamy się i udoskonalamy nasze działania zarówno po stronie wydawniczej, jak i user acquisition. Nasze sukcesy, poparte osiąganiem wysokich pozycji w rankingach gier oraz ilością pobrań liczonych w milionach, rozbudziło zainteresowanie nami jako atrakcyjnym wydawcą. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma nowymi, wyselekcjonowanymi zespołami deweloperskimi, rozsianymi po całym świecie, w celu wydawania gier przez nich tworzonych. Mamy nadzieję, że efekty naszej pracy będą widoczne już wkrótce" - dodał wiceprezes Hannibal Soares.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)