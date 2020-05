Art Games Studio: Gra 'Alchemist Simulator' trafi na Steam i konsole w III kw.



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) -Art Games Studio ustaliło ze spółką Polyslash szczegóły współpracy w zakresie wydania gry "Alchemist Simulator". Zdecydowano, iż obok premiery gry na platformę PC, na platformie Steam, zostanie ona wydana również na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One - w III kw. 2020 roku.

"Zgodnie z treścią umowy, emitent udzielił wydawcy wyłącznej licencji na korzystanie z gry w celu jej wydania i dystrybucji. Koszty związane z produkcją, wydaniem i dystrybucją gry zostaną pokryte przez spółkę oraz wydawcę. Wydawca zobowiązał się do wsparcia finansowego gry na etapie rozbudowy projektu. Z tytułu realizacji przedmiotowej umowy emitentowi przysługuje większościowy procent zysków ze sprzedaży gry, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez platformy sprzedażowe" - czytamy w komunikacie.

Według planu, premiera gry w pierwszej kolejności odbędzie się na PC, a kilka tygodni później na wszystkie trzy konsole - Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One w III kw. 2020 r., podano również.

"Ustalenie warunków dotyczących portowania gry naszego autorstwa ze studiem Polyslash to dla nas kolejny ważny krok, który umożliwi dotarcie z projektem Alchemist Simulator do szerokiej grupy odbiorców. Zespół Art Games Studio zajmuje się produkcją gry, a Polyslash wydaniem na komputery stacjonarne, a następnie na konsole. Mamy nadzieję, że taki podział kompetencji zaowocuje ciekawym projektem" - powiedział prezes Art Games Studio Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

"Rosnąca popularność gier symulacyjnych, które sprzedają się w milionach egzemplarzy, jest dla nas sygnałem, że warto inwestować w ten segment rozrywki" - dodał.

"Alchemist Simulator" to gra, w której użytkownik wciela się w mistycznego alchemika odkrywającego dawno zapomniane magiczne przepisy i ulepszającego swoje laboratorium, dzięki czemu może stać się najlepszym alchemikiem wszechczasów. Zarządzanie setkami kombinacji w celu stworzenia różnych eliksirów niesie ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Czynności te mogą okazać się bowiem trudne lub nawet niebezpieczne, podano w materiale.

"Rozpoczęcie prac nad portem gry Alchemist Simulator jest początkiem nowego rozdziału w historii naszego studia. Chcemy realizować się na różnych płaszczyznach, dlatego dzięki umowie z Art Games mamy okazję wkroczyć na rynek wydawniczy oraz portingowy. Będąc również wydawcą wspomnianego tytułu poszerzamy swoją działalność, a zarazem kompetencje w dziedzinie produkcji gier wideo" - dodał prezes spółki Polyslash Dawid Ciślak.

Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry, jak: "Earthworms", "Escape Doodland", "Bad Dream: Fever", "Unlucky 7", "When I Was Young" (early access), "Climbros" czy "Pooplers". Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

(ISBnews)