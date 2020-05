Echo zakończy budowę ok. 750 mieszkań z segmentu premium w 2020 r.



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Echo Investment zakończy w tym roku budowę pięciu inwestycji premium w czterech polskich miastach, obejmujących łącznie ok. 750 mieszkań o wysokim standardzie, podała spółka. To Warszawskie Widoki Mokotów i Apartamenty przy Warzelni, wrocławskie Ogrody Graua, poznańska Esencja i Fuzja w Łodzi.

"Nasze mieszkania z segmentu premium cieszą się dużym zainteresowaniem klientów i - szczególnie teraz - są postrzegane jako bezpieczna lokata kapitału. W ostatnich tygodniach w naszych projektach o wysokim standardzie, jak Widoki Mokotów i Apartamenty przy Warzelni w Warszawie, Esencja w Poznaniu czy Ogrody Graua we Wrocławiu, aż połowa klientów kupiła mieszkanie m.in. w celu ochrony kapitału przed inflacją i zabezpieczenia majątku, kolejni rozważają taki zakup. To dowodzi, że dobrze zlokalizowane nieruchomości o wysokim standardzie są odporne na wahania rynkowe" - powiedział dyrektor sprzedaży w dziale mieszkaniowym Dawid Wrona, cytowany w komunikacie.

Wszystkie apartamentowce realizowane przez Echo Investment łączy jakość wykonania, doskonała lokalizacja i podwyższony standard. Wszystkie apartamenty wyposażone będą też w inteligentne rozwiązania Echo Smart, podkreślono.

"W kwietniu Echo Investment przekazało pierwszym mieszkańcom klucze do apartamentów w inwestycji Widoki Mokotów. Budynek oferuje 9 lokali usługowych oraz 70 apartamentów, w tym komfortowe penthouse'y, z których rozpościera się panorama na całe miasto [...] Na finiszu są też prace nad wrocławskim projektem dewelopera. Apartamenty Ogrody Graua usytuowane są pobliżu placu Grunwaldzkiego, lecz ze względu na otulenie starym drzewostanem odsunięte są od zgiełku miasta. Powstają w sąsiedztwie XIX-wiecznego, neogotyckiego pałacyku zaprojektowanego przez wybitnego architekta Alberta Graua. Przyszli mieszkańcy będą mogli cieszyć się także dostępem do prywatnego parku. W Poznaniu w budowie są apartamenty Esencja z niepowtarzalnym widokiem na Wartę oraz rewitalizowaną Starą Rzeźnię, która niebawem stanie się nowym centrum kulturalnym Poznania" - wymieniono w materiale.

"Do końca tego roku zrealizowane zostaną także Apartamenty przy Warzelni, nowa ikona Browarów Warszawskich. Apartamentowiec o pięknej, miedzianej elewacji powstaje tuż obok zabytkowej XIX-wiecznej Warzelni, przy nowym odcinku ulicy Krochmalnej, w centralnej części flagowej warszawskiej inwestycji dewelopera. Budynek, którego oddanie do użytku zaplanowane jest na IV kwartał 2020 r., oferuje 76 apartamentów, w tym dwupoziomowe penthouse'y. W Łodzi deweloper wpisał swoje mieszkania premium w charakter wielofunkcyjnej, industrialnej Fuzji. Obecnie Echo Investment realizuje budowę pierwszego etapu, w którym powstają dwa budynki mieszkaniowe. Przy ul. Tymienieckiego wyrasta nowy, otwarty fragment miasta z 90 tys. m2 powierzchni mieszkaniowej, biurowej, usługowej i restauracyjnej, wzbogaconej o obiekty kultury, place miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zielone, które zajmą prawie 4 ha" - czytamy dalej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)