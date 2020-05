Grupa Santander sfinalizowała zakup 50,1% udziałów w Ebury za 350 mln GBP



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Banco Santander zakupiła 50,1% udziałów w Ebury za 350 mln funtów szterlingów, podał Ebury.

"Zgodnie z pierwotnie ogłoszonymi warunkami transakcji, Banco Santander nabył 50,1% udziałów w Ebury za cenę 350 mln funtów szterlingów (tj. ok. 1,7 mld zł), z czego 70 mln funtów (ok. 350 mln zł) zasiliło kapitały własne Ebury. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację szybkiego rozwoju Ebury oraz wejście fintechu na nowe rynki, przede wszystkim Ameryki Łacińskiej oraz Azji" - czytamy w komunikacie.

Obecnie Ebury zatrudnia 900 pracowników w 22 biurach w 19 krajach, prowadząc efektywną działalność dzięki nowoczesnej platformie technologicznej. Od założenia w 2009 r. do inwestycji Grupy Santander spółka pozyskała dotąd 134 mln USD finansowania.

Ebury realizowało w ciągu ostatnich 3 lat średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 40%, a tylko w samym 2018 r. zrealizowała płatności o wartości 16,7 mld funtów (tj. ponad 80 mld zł) już dla 43 tys. przedsiębiorstw z całego świata. Z kolei Santander obecnie obsługuje ponad 4 mln klientów biznesowych, z których 200 tys. prowadzi biznes w wielu krajach.

