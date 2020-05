Stalprodukt miał wstępnie 31,25 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 31,25 mln zł w I kw. 2020 r. w porównaniu do 74,57 mln zł, stanowiących średnią wyników z I kwartału 2018 i 2019 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 41,37 mln zł w I kw. wobec 88,33 mln zł, stanowiących średnią wyników z I kwartału 2018 i 2019 roku.

"Największy wpływ na osiągnięte wyniki miała sytuacja w segmencie cynku, a w szczególności wysoka baza w analogicznych okresach 2018 i 2019 r. przy spadku wyników w bieżącym okresie z powodu znaczącego spadku giełdowych cen cynku. W stosunku do I kw. 2019 r. spadek średniej ceny na LME wyniósł 27% w dolarze amerykańskim oraz 19% w przeliczeniu na złote" - czytamy w komunikacie.

Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podano również.

"Zarząd emitenta podkreśla jednocześnie, że w stosunku do IV kw. 2019 r. wyniki zarówno na poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego, jak i zysku netto są wyższe (wyniki IV kw. 2019 r. były jednak obciążone rezerwami utworzonymi w segmencie cynku). Ponadto, co już wcześniej sygnalizowała spółka [...], nie stwierdzono znaczącego wpływu epidemii koronawirusa na skonsolidowane wyniki I kwartału 2020 r." - czytamy dalej.

Zarząd spółki podkreślił także, że powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny spółki za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany 15 maja 2020 r.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)