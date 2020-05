Transport jest w Unii Europejskiej tym sektorem, który emituje więcej gazów cieplarnianych niż przemysł. W dodatku drogowcy nie są objęci systemem handlu prawami do emisji CO2 i co roku emisje z transportu rosną. Ich zmniejszenie będzie bardzo trudne. Kto poniesie koszty ochrony klimatu i czy zapłacą za to kierowcy? Eksperci są podzieleni.