W obecnej drugiej fazie epidemii we Włoszech i częściowego otwarcia kraju władze zachęcają do korzystania z rowerów i hulajnóg, przede wszystkim po to, by zmniejszyć obciążenie środków komunikacji miejskiej, do których wpuszczana jest znacznie mniejsza liczba pasażerów z powodu konieczności zachowania odległości.

Minister Costa poinformował podczas debaty zorganizowanej w mediach społecznościowych, że suma 125 mln euro, ustalona w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury i Transportu, zostanie zapisana w najnowszym dekrecie przygotowywanym przez rząd.

W Turynie odnotowano, że w ciągu pierwszych dni złagodzenia obostrzeń we Włoszech ruch samochodów wzrósł o 35 procent, a rowerów o ponad 330 procent w porównaniu z poprzednią fazą kryzysu.

Urząd obserwujący ruch uliczny w stolicy Piemontu stwierdził, że w godzinach szczytu liczba rowerów jest wyższa o 470 procent od tej, jaką notowano przed obecną fazą. (PAP)