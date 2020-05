W polskiej strefie Morza Bałtyckiego wzniesione zostanie w najbliższej dekadzie około tysiąca wiatraków. Na morzu wiatr wieje przez około 330 dni w roku, a gigantyczne turbiny posadowione z dala od lądu zapewniają jego wysokie wykorzystanie. Firmy, które chcą inwestować w farmy offshore, prowadzą rozmowy z lokalnymi partnerami - samorządami, dostawcami i portami. Te ostatnie palą się do współpracy, ale gdyby budowa miała ruszyć teraz - żaden z nich nie podołałby zadaniu.

- Polskie porty mają potencjał, by obsługiwać budowę morskich farm wiatrowych, konieczne są jednak dodatkowe inwestycje, co nie tylko będzie wymagało czasu, ale też pochłonie sporo funduszy - ocenia Michał Śmigielski, prezes Morskiej Agencji Gdynia.

Zarząd Portu Gdańsk ocenił, że nakłady na kompleksową infrastrukturę portową do budowy morskich farm wiatrowych "to kwoty liczone w setkach milionów lub miliardach złotych". Kilka miesięcy temu pokazał się projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Zarząd Portu Gdańsk w konsultacjach do projektu zwrócił uwagę na to, że "na obecną chwilę nie mamy w polskich portach podmiotów, które mogą zapewnić usługi związane ze składowaniem i przeładunkiem tak dużych elementów w wymaganej skali, ponieważ nie mamy infrastruktury".

- Polska gospodarka w pełni skorzysta z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, tylko gdy zainwestujemy w infrastrukturę portową. Zazwyczaj koszt takiego dostosowania ponoszą operatorzy portów, wśród których są zarówno firmy prywatne, jak i podmioty państwowe. Po okresie zwrotu z inwestycji, to właśnie oni są głównymi beneficjentami zleceń z offshore wind - przekonuje Aneta Wieczerzak z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Jak dodaje, to długoterminowe podejście opłaciło się Duńczykom i Brytyjczykom. Efekt jest taki, że dziś ich porty są w czołówce pod względem konkurencyjności.

Które porty będą wykorzystywane do budowy wiatraków? Jak duże będą morskie farmy wiatrowe? Jak przekonać rybaków z mniejszych portów? Czy małe porty też będą mogły coś uszczknąć? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Projekty polskich farm wiatrowych na Bałtyku / Media

Autor: Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl

>>> Polecamy: Tarcza antykryzysowa: Przedsiębiorcy otrzymali wsparcie w kwocie 6,24 mld zł