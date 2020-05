Z powodu powikłań po przejściu Covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 16 osób, co podniosło całkowity bilans ofiar śmiertelnych do 959. Liczba ozdrowieńców wynosi 2607 - powiedział Yurianto.

Rzecznik MZ podkreślił też, że tylko w sobotę wykonano blisko 109 tys. testów na obecność SARS-CoV-2.

W minionych tygodniach średni dobowy przyrost zakażeń utrzymywał się w Indonezji na poziomie 300-400 zachorowań, co stwarzało grunt dla planów stopniowego znoszenia restrykcji związanych z zagrożeniem epidemicznym. W piątek władze czwartego najludniejszego kraju świata przedstawiły zarys planów odmrożenia gospodarki począwszy od 1 czerwca. Działania te uzależniono jednak od rozwoju sytuacji.

Rekordowe dane dotyczące liczby zakażeń, jakie opublikowano w sobotę, mogą skłonić władze w Dżakarcie do przesunięcia w czasie realizacji tych zamierzeń.

Achmad Yurianto z ministerstwa zdrowia zaapelował w sobotę do Indonezyjczyków, by pod żadnym pozorem nie lekceważyli zaleceń władz dot. pozostawania w domu i nie wychodzili na zewnątrz, jeśli nie jest to wymuszone rzeczywistą potrzebą.

W piątek w Indonezji zniesiono część obostrzeń dotyczących podróży międzynarodowych - m.in. otwarto granice dla osób zatrudnionych w służbie zdrowia i siłach bezpieczeństwa. Do swoich krajów będą mogli też się repatriować cudzoziemcy pracujący w Indonezji - ogłosiły władze. (PAP)

mars/