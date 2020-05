18 nowych zgonów to najmniej od pięciu dni. Zarazem sobota jest kolejnym dniem, gdy liczba zmarłych jest wyraźnie niższa niż w drugiej połowie kwietnia.

Dowodem na to, że szczyt epidemii Irlandia ma już za sobą, jest także liczba nowych zakażeń. W sobotę poinformowano o wykryciu 219 nowych przypadków, co wprawdzie stanowi wzrost w stosunku do poprzednich dwóch dni, ale nadal jest jedną z najniższych liczb w ciągu ostatniego miesiąca.

Do tej pory w Irlandii potwierdzono 22 760 przypadków koronawirusa, ale - jak podawał w połowie tygodnia naczelny lekarz kraju Tony Holohan - już ponad 18,5 tys. zakażonych wyzdrowiało.

W sobotę minister zdrowia Simon Harris poinformował, że spada też liczba osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii. O ile w zeszłą sobotę było 99 takich pacjentów, to obecnie jest ich już tylko 72. (PAP)