GK Immobile oczekuje dalszego znaczącego wzorstu przychodów w 2020 r.



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - GK Immobile wraz z ukończeniem w tym roku dwóch projektów deweloperskich i poprawą wyników w przejętej spółce Atrem liczy na znaczący wzrost przychodów w 2020 r., zapowiedział zarząd. Celem na ten będzie także dalszy rozwój hoteli.

Przychody grupy kapitałowej Immobile za rok 2019 wyniosły 418,86 mln z, co oznacza wzrost o ponad 20% r/r. W głównej mierze jest to wynikiem wykazania przychodów spółki Atrem za okres od 9 maja do 31 grudnia 2019 r., podała spółka w komunikacie.

"Przejęliśmy spółkę będącą w dramatycznej sytuacji finansowej, czego nie było widać w jej sprawozdaniach finansowych, do których mieliśmy dostęp. Dziś Atrem gotówkowo radzi sobie dobrze. Mimo wielu negatywnych zaskoczeń jesteśmy pewni, że spółka Atrem jest już na dobrej ścieżce do poprawy wyników, czego spodziewamy się w tym roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że wzrost przychów w ubiegłym roku o 10% do 176,45 mln zł odnotował segment przemysłu. Hotelarstwo z przychodami na poziomie 65,44 mln zł zanotowało 23-proc. wzrost, a budownictwo przemysłowe z przychodami w kwocie 93,64 mln zł - blisko 23% wzrostu.

"Focus Hotels jak zawsze nas nie zawiódł. Zawarcie umowy na nowy hotel w Szczecinie, czy trwająca budowa nowego obiektu w Bydgoszczy to tylko niektóre z pozytywnych działań w segmencie hotelarskim. Oczywiście, obecna sytuacja nie jest dla hotelarstwa sprzyjająca, natomiast model biznesowy, w którym realizujemy działalność okazał się dobry i pozwolił nam znacząco zredukować koszty. Wspólnie z zarządem Focus Hotels pracujemy nad wykorzystaniem szans, które daje nam obecna sytuacja na rynku hotelarskim" - zapowiedział zarząd.

Spadek przychodów o blisko 90% do 5,28 mln zł miał miejsce w segmencie developingu, co spowodowane było oddaniem do użytku i sprzedażą mieszkań w 2018 roku.

"Jednak w roku 2020 spółka ukończy dwie inwestycje: II etap Platanowego Parku oraz I etap Osiedla Uniwersyteckiego. Planowane przychody z obu inwestycji to 101,9 mln zł, a obecnie podpisano umowy deweloperskie o wartości 73,2 mln zł" - czytamy także.

Sprzedaż zostanie rozpoznana w wyniku za rok 2020 oraz w latach kolejnych.

"Mamy przed sobą dłuższy okres, w którym będziemy rozpoznawali przychody w tym segmencie. Planujemy rozpoczęcie trzeciej inwestycji w Bydgoszczy, co pozwoli nam na rytmiczne coroczne przychody" - podał także zarząd.

Istotnym czynnikiem, który to również miał olbrzymi negatywny wpływ na wynik netto ubiegłego roku była sprzedaż parku handlowego Faktoria. Jak zaznacza zarząd w swoim liście, było to wynikiem rozpoczynającej się paniki na rynku i chęci zamiany tego aktywa na gotówkę, niestety kosztem wyniku netto, podano dalej.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej grupy wyniosły 34,21 mln zł, a w kryzys spółka wkroczyła z gotówką w kwocie 20,59 mln zł. Zarząd zaznacza w swoim liście, iż budowany od 10 lat konglomerat w postaci firm z odmiennych branż ma się dobrze i w czasach kryzysu branże te pasują do siebie świetnie.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.

(ISBnews)