"W dalszym ciągu aktualny jest plan budowy sieci (5G - PAP) w taki sposób, żeby zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, sieć 5G została komercyjnie uruchomiona w tym roku. (...) Należy się spodziewać, że będzie stopniowo uruchamiana przez wszystkich operatorów i stopniowo w kolejnych miastach i obszarach Polski" - powiedział Zagórski.

Minister przypomniał, że plan zakłada, że do 2025 roku we wszystkich dużych miastach Unii Europejskiej i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych sieć 5G będzie dostępna.

"Mamy ambicję, jako Polska, aby ten plan był znacznie przyspieszony" - podkreślił Zagórski.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio - a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski